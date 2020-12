Geheimtipp: Die Kartenspiel-Apps von Duncan Crawbuck

Soweit wir und erinnern können, haben wir auf ifun.de noch keines der sogenannten App-Bundles zum Kauf empfohlen. Die kleinen Pakete aus mehreren App Store-Applikationen, die Entwickler selbst zusammenstellen und so für einen reduzierten Gesamtpreis anbieten können, haben in Zeiten abofinanzierter Applikationen ohnehin an Relevanz verloren.

Für Mac, iPhone und iPad

Dies soll uns aber nicht davon abhalten, euch auf die Kartenspiel-Applikationen von Duncan Crawbuck aufmerksam zu machen. Der in San Francisco ansässige Entwickler hat die Kartenspiel-Klassiker Solitaire, Spider und Freecell als Universal-Applikationen für Mac, iPhone und iPad schon im vergangenen September neu aufgelegt und bietet diese so an, wie wir uns gute iOS-Applikationen vorstellen: Werbefrei, ansprechend-schlicht gestalte und zum Einmalkauf.

Alle drei Anwendungen sind zum Spottpreis von jeweils 1,09 Euro erhältlich und lassen sich im Solitaire Card Game Bundle für ebenfalls läppische 2,29 Euro erwerben. Die Apps können anschließend entspannt stressfrei gespielt werden und wollen euch weder mit zu sammelnden Sternchen nerven noch lästige Mikrotransationen aufzwängen, sondern einfach nur in Wartezimmer oder an der Bushaltestelle unterhalten.

Schlicht, übersichtlich und stressfrei

Die Spiele selbst dürften hinlänglich bekannt sein – Anfänger können sich über Undo-Optionen und Hilfe-Tasten freuen, die in aussichtslosen Spielmomenten Hilfestellungen anbieten.



Richtig gut gefällt uns auch der „Pro Mode“ den Solitaire, Spider und Freecell anbieten. Statt neue Spieler mit Einstellungen zu erschlagen, zeigen die Spiele nur die nötigsten Optionen an, bietet anspruchsvollen Spielern aber einen „Pro Mode“, der mit einem Schalter aktiviert werden kann und anschließend den Zugriff auf zahlreiche Zusatz-Einstellungen offeriert. Hier lassen sich etwa Dunkelmodus, Schnell-Spiel-Gesten und die Art der Kartenausgabe dem eigenen Geschmack anpassen.