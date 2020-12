CarPlay: TomTom und Waze machen sich im Dashboard breit

Quasi zeitgleich haben die beiden Navigations-Applikationen TomTom und Waze zum Wochenanfang App-Aktualisierungen ausgegeben, die die CarPlay-Funktionalität der beiden beliebten Routenplaner deutlich verbessern.

Apple Karten im CarPlay-Dashboard

Sowohl die Google-Tochter Waze als auch der lang gediente Navi-Anbieter TomTom unterstützen jetzt den Kartenbereich des CarPay-Dashboards und sind damit in der Lage, ihre aktuelle Kartenansicht nicht mehr nur bildschirmfüllend, sondern auch neben den Musik-Bedienelementen in der Split-Screen-Ansicht anzuzeigen.

Eingeführt mit iOS 13

Während ifun.de bereits Ende November über den laufenden Waze-Betatest diesbezüglich berichten konnte, läuft das TomTom-Update eher überraschend ein. Die beiden Nachzügler rüsten mit der nun unterstützten Dashboard-Ansicht nach, was Apples Karten-App schon seit dem Start von iOS 13 unterstützt und die offizielle Google Maps-App seit Mitte August 2020 beherrscht.

Google Waze im CarPlay-Dashboard

Apple kündigte die Erweiterung der CarPlay-Darstellung mit der Vorstellung von iOS 13 an, öffnete die neue Darstellung jedoch erst mit der Ausgabe von iOS 13.4 im März 2020 für Anwendungen von Drittanbietern.

Google, TomTom, Waze und Apple spielen mit

Diese können im CarPlay-Dashboard eine kleinere Ansicht der aktuellen Straßenkarte darstellen und ein weiteres Fenster oben rechts im Dashboard zur Anzeige der anstehenden Spurwechsel, Abbiegungen und zu berücksichtigenden Ausfahrten nutzen.

TomTom im CarPlay-Dashboard

Die Navi-Anwendungen unterscheiden sich teils deutlich darin, wie die neue Funktion ausgenutzt wird. Während TomTom seine 3D-Ansicht auch in der Mini-Karte nutzt, blendet Apple eine schlichte Ansicht und einfache Befehle ein. Google setzt in der Google Maps und in der Waze-App auf die farbige Darstellung von Verkehrshindernissen und vollen Straßen.

In der Dashboard-Ansicht von CarPlay wird stets die zuletzt aktiv auf dem CarPlay gestartete Navi-App angezeigt.

Google Maps im CarPlay-Dashboard