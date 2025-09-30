Diese Kamera- und Audioeinstellungen verstecken sich im Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum von iOS ist mehr als nur der Ort für WLAN- oder Helligkeitssteuerung. Viele Nutzer kennen die Grundfunktionen, übersehen aber, dass dort auch Einstellungen auftauchen können, die erst sichtbar werden, wenn eine bestimmte App aktiv ist. Hier lassen sich teils sogar Optionen erreichen, die im Einstellungsmenü des iPhone vergeblich gesucht werden müssen.

Mikrofonmodi während Anrufen umschalten

Während Telefonaten oder Videoanrufen lassen sich die Mikrofoneinstellungen direkt im Kontrollzentrum anpassen. Hier stehen die Modi „Automatisch“, „Stimmisolation“ und „Breites Spektrum“ zur Auswahl.



„Stimmisolation“ filtert Umgebungsgeräusche heraus, sodass die eigene Stimme klarer zu hören ist. „Breites Spektrum“ lässt dagegen alle Geräusche durch, was hilfreich sein kann, wenn die Umgebung bewusst mit übertragen werden soll. Der Modus „Automatisch“ wählt je nach Situation selbst die passende Einstellung.

Mikrofoneingang direkt umschalten

Wer mit dem iPhone Ton aufnimmt, kann im Kontrollzentrum auswählen, welches Mikrofon genutzt wird. Diese Möglichkeit erscheint automatisch, sobald eine App auf den Audioeingang zugreift, etwa bei einem Telefonat, in der Sprachmemos-App oder wenn die Kamera im Videomodus geöffnet ist.

Tippt man im Kontrollzentrum auf die Audio- und Videoquellen, lassen sich das interne Mikrofon und angeschlossene Geräte wie die AirPods, Headsets oder Bluetooth-Kopfhörer auswählen.

Lautstärke und Auslöser der Kamera anpassen

Auch für die Fotokamera lohnt sich ein Blick ins Kontrollzentrum. Während die App geöffnet ist, lässt sich die Lautstärke des Auslösers über den Lautstärkeregler regulieren. Wer den Ton ganz abschalten möchte, kann alternativ auch den seitlichen Klingeln/Stumm-Schalter nutzen oder, bei neueren Modellen, die Aktionstaste. Aktivierte Live Photos sorgen ebenfalls dafür, dass der Auslöser keinen Ton abspielt.

Diese Funktionen sind leicht zu übersehen, weil sie nur dann erscheinen, wenn sie gebraucht werden. Ein Blick ins Kontrollzentrum lohnt sich daher vor allem während einer Aufnahme oder beim Fotografieren. So lassen sich Audio- und Kameraeinstellungen anpassen, ohne lange beziehungsweise vergeblich in den Systemeinstellungen suchen zu müssen.