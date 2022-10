Geheimtipp Calculy: Kostenfreier Universal-Rechner aus Deutschland

Mittlerweile schon in Ausgabe 1.3.8 verfügbar, besitzt Calculy sowohl umfangreiche Konfigurationsoptionen, die unter anderem die Anpassung der App-Oberfläche an den eignen Geschmack zulassen, als auch zahlreiche Zusatz-Funktionen wie einen Einheiten- und einen Währungs-Umrechner.

Zu euren Reaktionen auf unseren Calcsmos-Eintrag gehörte unter anderem auch eine Empfehlung auf das vergleichbare Calculy-Projekt aus Sachsen, das wir an dieser Stelle direkt an euch durchreichen möchten.

