Tot Mini: Einfach-Notizblock erreicht die Apple Watch

Es gibt nur wenigen Zeitpunkte im Jahr, an denen die Veröffentlichung einer neuen Apple Watch-Applikation treffender kommt als nach dem Verkaufsstart einer ganzen Familie neuer Computeruhren.

Jetzt auch auf der Watch

Dies haben sich auch die Programmierer des Softwarestudios „The Iconfactory“ gedacht und bieten mit Tot Mini jetzt einen Apple-Watch-Kompagnon ihrer bereits auf dem Mac und auf dem iPhone verfügbaren Tot-Applikation an.

Der Name der Anwendung mag in deutschen Ohren etwas merkwürdig klingen, muss euch aber nicht trauern lassen: Tot ist ein simpler Texteditor der sieben klar voneinander getrennte Schreibbereiche mitbringt und in diesen das schnelle Notieren flüchtiger Gedanken zulässt. Sowohl in reinem, nicht formatierten Text als auch formatiert, fettgeschrieben mit Listen, Links und Markdown-Unterstützung.

Die Textbereiche gleichen sich während des Einsatzes der Tot-Applikation über Apples iCloud-Synchronisation ab und sind so im gesamten Gerätepark stets auf dem aktuellen Stand. Auf ifun.de haben wir euch die Anwendung bereits vorgestellt.

Mit dem neuen Apple Watch-Kompagnon lassen sich die Textbereiche der App nun auch direkt am Handgelenk mit eigenen Inhalten füttern. Wahlweise per Sprachdiktat oder über die Kritzeln-Funktion, die vielleicht das Notieren von 1-2 Wörtern zulässt aber nicht für ganze Sätze genutzt werden sollte.

Drei eigenständige Apps

Die Apple-Watch-Applikation wird als eigenständige Applikation zum Einmalpreis von 2,49 Euro angeboten. Die iOS-Anwendung für iPhone und iPad kostet nach wie vor 23,99 Euro. Die Mac-Applikation steht nach wie vor zum kostenlosen Download bereits und lässt sich vollständig ohne Bezahlung nutzen, unabhängig davon ob iPhone oder Watch-App erworben wurden.

Auf dem Mac ist Tot jetzt in Version 1.5 verfügbar, bringt eine Druck-Unterstützung mit und versteht sich auf das setzen von „Smart Bullets“; Checkboxen am Zeilenanfang die sich per Tastendruck erstellen und Abhaken lassen.

Tot für watchOS

Tot für iOS

Tot für macOS