HomeKit beim Prime Day: Suchergebnisse teils irreführend

Kurzer HomeKit-Hinweis zum heute auslaufenden Prime Day: Wer bei Amazon schlicht das Suchfeld bemüht, hier die Kategorie „Prime Exklusive Angebote“ wählt und anschließend nach dem Stichwort „HomeKit“ sucht um kurzfristig günstigere Smart-Home-Erweiterungen angezeigt zu bekommen, der sieht leider nicht alle HomeKit-Angebote.

Suchergebnisse teils irreführend

So tauchen unter den Suchergebnissen der reduzierten HomeKit-Hardware zwar auch mehrere Zwischensteckdosen, wie etwa die großen Modelle von Meross oder die Steckdosenleiste von Eve auf, allerdings finden sich in den Resultaten nicht alle Prime-Angebote mit HomeKit-Kompatibilität wieder.

Die kompakten Mini-Zwischenstecker (für Verbraucher mit bis zu 10 Ampere) mit ihren handlichen Maßen von 5,6 cm x 5,6 cm x 5,4 cm, die aktuell zum Stückpreis von 13,99 Euro im Doppelpack angeboten werden, fehlen in den Suchergebnissen.

Mit ihrem aktuellen Sonderpreis unterbieten die kompakten Zwischenstecker sogar das Doppelpack der 16-Ampere-Variante mit Maßen von 13,8 cm x 8,6 cm x 7,0 cm. Dieses wird im Rahmen des Prime Day aktuell zum Stückpreis von 16,98 Euro angeboten und wird ebenfalls im Doppelpack über den Tresen gereicht.

Nutzung ohne Zusatz-Apps

Die Steckdosen lassen sich alle ohne zusätzliche Hersteller-Apps zu vorhandenen HomeKit-Installationen hinzufügen und können anschließend sowohl über das Kontrollzentrum von iOS 16, über Apples Home-Applikation oder über Siri Ferngesteuert und in Zeitpläne eingebunden werden.

Wir haben hier eine an der Kaffeemaschine zu hängen, schalten der alten Katze abends eine eigene Mini-Heizdecke an und nutzen die Zwischenstecker unter anderem auch um Lampen zu schalten, in denen noch keine smarten Leuchtmittel installiert sind, die ihrerseits direkt angesteuert werden könnten. Die Meross-Dosen werden per WLAN in das Heimnetzwerk integriert.