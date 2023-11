Geheimer Spotify-Deal: Nur 4 statt 15 Prozent Umsatzbeteiligung

Versetzt euch kurz in die Lage eines kleinen Musik-Streaming-Dienstes: Die Deals mit den großen Musik-Labels sind unterzeichnet. Eure App ist fertig. Um richtig durchzustarten, muss der Download jetzt nur noch in die Hände der potenziellen Kunden gelangen. Um iPhone-Nutzer zu erreichen, platziert ihr eure App in Apples App Store, das Android-Lager wird über den Google Play Store versorgt.

Nach wenigen Wochen am Markt beginnt ihr euch zu wundern, wie es die Konkurrenz von Deezer, Spotify und Tidal schafft, trotz der signifikanten Umsatzbeteiligung von 15 Prozent, die Apple und Google von Streaming-Diensten verlangen, am Markt zu bestehen. Eurem Dienst fressen die 15 Prozent fast die ganze Marge weg, den Mitbewerbern scheint die Abgabe jedoch irgendwie leichter zu fallen.

Nur 4 statt 15 Prozent Umsatzbeteiligung

Ein Grund könnte sein: dass die App-Anbieter in den beiden tonangebenden Software-Kaufhäusern eben doch nicht alle gleich behandelt werden. Dies ist, spätestens seit Apples Sonder-Absprachen mit Amazons Video-Streaming-Dienst bekannt wurden, ein offenes Geheimnis.

Wie signifikant die Extrawürste ausfallen können, zeigt eine geheime Absprache zwischen Spotify und Google, die im Rahmen laufender Gerichtsverfahren ans Tageslicht gekommen ist. Statt Google die übliche Umsatzbeteiligung von 15 Prozent zu entrichten, hat Spotify dem skandinavischen Streaming-Dienst nur 4 Prozent der über das eigene Abrechnungssystem generierten Umsätze in Rechnung gestellt. Umsätze, die Spotify über das eigene Abrechnungssystem generierte, wurden gar nicht berücksichtigt.

Ausschlaggebend für die Sonderbehandlung sei die Popularität des Musik-Streaming-Dienstes gewesen. Hätte sich Spotify gegen die Nutzung des Play-Stores entschieden, hätten sich diese negativ auf den Absatz von Android-Geräten auswirken können.

Gute Argumente gegen Gatekeeper

Google hatte bis zuletzt versucht, die geheimen Details der Spotify-Absprache unter Verschluss zu halten, musste nun aber einräumen, dass es neben Spotify noch andere Entwickler geben würde, die als „Teil einer breiteren Partnerschaft“ möglicherweise andere Servicegebühren als allgemein üblich zu entrichten hätten.

Damit liefern Google und Spotify weitere gute Argumente gegen monolithische App Stores, die einem aktiven, fairen Wettbewerb konkurrierender Dienstleister teilweise bewusst im Weg stehen.