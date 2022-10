NBA 2K 23: Der aktuelle Neuzugang bei Apple Arcade

NBA 2K23 Arcade Edition ist der neueste Titel der weltberühmten Videospielreihe NBA 2K. In dem exklusiv für Apple Arcade erhältlichen Spiel kannst du dein Können im brandneuen Greatest-Modus unter Beweis stellen. Absolviere Challenges und sammle Punkte, um allen zu zeigen, wer wirklich der größte Finisher, Shooter, Playmaker oder Verteidiger in der NBA ist. Tritt erstmals gegen die G.O.A.T.-Superstars der 76. NBA-Saison, darunter Devin Booker, Kevin Durant und Luka Doncic, sowie gegen NBA-Legenden wie Michael Jordan, Shaquille O'Neal und Dirk Nowitzki an.

Bei Apple Arcade gibt es heute anders, als dies sonst meistens freitags der Fall ist, keinen Neuzugang zu vermelden. Das bedeutet allerdings nicht, dass Apples Spiele-Abo in dieser Woche nicht erweitert wurde. Ganz im Gegenteil: Mit der NBA 2K23 Arcade Edition hat ein durchaus namhafter Titel die Liste der über Apple Arcade verfügbaren Spiele ergänzt, diesmal ausnahmsweise jedoch schon am Dienstag.

