iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 367 Artikel

Bis zu 16 Stunden Dauerlichtbetrieb

Garmin Varia RearVue: Fahrrad-Rücklicht mit App und Radarerkennung
Artikel auf Mastodon teilen.
22 Kommentare 22

Mit dem Varia RearVue 820 StVZO bringt Garmin ein neues Rücklicht für Fahrräder auf den Markt, das Radarerkennung und StVZO-konforme Beleuchtung kombiniert. Das Modell reiht sich in die Varia-Familie ein, die bereits seit mehreren Jahren Assistenzsysteme zur besseren Wahrnehmung des rückwärtigen Verkehrs anbietet.

Garmin Rearvue Square

Während Garmin zuletzt mit der Varia Vue eine Frontleuchte mit integrierter Kamera vorgestellt hatte, konzentriert sich das RearVue 820 StVZO einmal mehr auf die Erkennung von Fahrzeugen von hinten.

Radarbasierte Warnungen im Straßenverkehr

Das Rücklicht nutzt ein integriertes Radar, um sich nähernde Fahrzeuge zu erfassen. Nach Herstellerangaben werden Objekte in einer Entfernung von bis zu 175 Metern erkannt. Die Informationen lassen sich auf kompatiblen Fahrradcomputern der Edge-Reihe, auf ausgewählten Smartwatches sowie in der Varia-App auf dem iPhone anzeigen.

Dort werden Fahrzeuge als Symbole dargestellt, ergänzt um Hinweise zum relativen Abstand und zur Geschwindigkeit. Zusätzlich unterscheidet das System zwischen verschiedenen Fahrzeuggrößen und signalisiert, wenn ein Fahrzeug zum Überholen ansetzt oder die Spur wechselt.

Vehicle Approaching

Die visuelle Aufbereitung soll Radfahrern einen schnellen Überblick über die Verkehrssituation hinter ihnen geben, ohne dass sie sich umdrehen müssen. Damit verfolgt Garmin einen ähnlichen Ansatz wie bei früheren Varia-Radarleuchten, erweitert diesen jedoch um eine detailliertere Anzeige der Verkehrsdynamik.

Sichtbarkeit, Akkulaufzeit und Montage

Neben der Radarfunktion dient das RearVue 820 StVZO als dauerhaft aktives Rücklicht. Die Beleuchtung ist für den Einsatz im deutschen Straßenverkehr zugelassen und laut Hersteller aus bis zu 350 Metern Entfernung sichtbar. Die Energieversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der im Dauerlichtbetrieb mit aktivem Radar bis zu 16 Stunden durchhalten soll. Wird ausschließlich das Radar genutzt, verlängert sich die Laufzeit auf bis zu 30 Stunden.

Das Gehäuse wurde kompakt gehalten und mit einer neuen Halterung ausgestattet. Diese erlaubt die Montage an zahlreichen unterschiedlichen Sattelstützen, wodurch das Rücklicht an einer Vielzahl Fahrradtypen eingesetzt werden kann. Preislich liegt das Varia RearVue 820 StVZO bei 299,99 Euro. Damit ergänzt Garmin sein bestehendes Angebot an Varia-Leuchten, die vom einfachen Rücklicht bis hin zu kamera- und radarunterstützten Lösungen reichen.

Laden im App Store
Varia™
Varia™
Entwickler: Garmin
Preis: Kostenlos
Laden

13. Feb. 2026 um 16:09 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 43.367 weitere hätten wir noch.
    22 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Absoluter Schnapper! Wer da nicht zugreift ist selber dran schuld :D

    Antworten Melden

  • Sollte man direkt verbieten! Lenkt ab und führt zu Unfällen! Fehlt nur noch ein Fernseher am Lenker!

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ein Rückspiegel am Fahrrad ist billiger und sicherer. Ich möchte es nicht mehr missen

    Antworten Melden

  • Wenn man viel auf der Straße mit dem Rennrad unterwegs ist, ist es das Geld meiner Ansicht nach definitiv wert!

    Antworten Melden

  • Ist nur die sollten für ihr anders Licht endlich ein Update bringen.

    Antworten Melden

  • Vielleicht sollte man lieber wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen, anstatt sich auf Technik zu verlassen, dass man von anderen nicht überfahren wird.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43367 Artikel in den vergangenen 6740 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven