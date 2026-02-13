Bis zu 16 Stunden Dauerlichtbetrieb
Garmin Varia RearVue: Fahrrad-Rücklicht mit App und Radarerkennung
Mit dem Varia RearVue 820 StVZO bringt Garmin ein neues Rücklicht für Fahrräder auf den Markt, das Radarerkennung und StVZO-konforme Beleuchtung kombiniert. Das Modell reiht sich in die Varia-Familie ein, die bereits seit mehreren Jahren Assistenzsysteme zur besseren Wahrnehmung des rückwärtigen Verkehrs anbietet.
Während Garmin zuletzt mit der Varia Vue eine Frontleuchte mit integrierter Kamera vorgestellt hatte, konzentriert sich das RearVue 820 StVZO einmal mehr auf die Erkennung von Fahrzeugen von hinten.
Radarbasierte Warnungen im Straßenverkehr
Das Rücklicht nutzt ein integriertes Radar, um sich nähernde Fahrzeuge zu erfassen. Nach Herstellerangaben werden Objekte in einer Entfernung von bis zu 175 Metern erkannt. Die Informationen lassen sich auf kompatiblen Fahrradcomputern der Edge-Reihe, auf ausgewählten Smartwatches sowie in der Varia-App auf dem iPhone anzeigen.
Dort werden Fahrzeuge als Symbole dargestellt, ergänzt um Hinweise zum relativen Abstand und zur Geschwindigkeit. Zusätzlich unterscheidet das System zwischen verschiedenen Fahrzeuggrößen und signalisiert, wenn ein Fahrzeug zum Überholen ansetzt oder die Spur wechselt.
Die visuelle Aufbereitung soll Radfahrern einen schnellen Überblick über die Verkehrssituation hinter ihnen geben, ohne dass sie sich umdrehen müssen. Damit verfolgt Garmin einen ähnlichen Ansatz wie bei früheren Varia-Radarleuchten, erweitert diesen jedoch um eine detailliertere Anzeige der Verkehrsdynamik.
Sichtbarkeit, Akkulaufzeit und Montage
Neben der Radarfunktion dient das RearVue 820 StVZO als dauerhaft aktives Rücklicht. Die Beleuchtung ist für den Einsatz im deutschen Straßenverkehr zugelassen und laut Hersteller aus bis zu 350 Metern Entfernung sichtbar. Die Energieversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der im Dauerlichtbetrieb mit aktivem Radar bis zu 16 Stunden durchhalten soll. Wird ausschließlich das Radar genutzt, verlängert sich die Laufzeit auf bis zu 30 Stunden.
Das Gehäuse wurde kompakt gehalten und mit einer neuen Halterung ausgestattet. Diese erlaubt die Montage an zahlreichen unterschiedlichen Sattelstützen, wodurch das Rücklicht an einer Vielzahl Fahrradtypen eingesetzt werden kann. Preislich liegt das Varia RearVue 820 StVZO bei 299,99 Euro. Damit ergänzt Garmin sein bestehendes Angebot an Varia-Leuchten, die vom einfachen Rücklicht bis hin zu kamera- und radarunterstützten Lösungen reichen.
Entwickler: Garmin
Laden
Absoluter Schnapper! Wer da nicht zugreift ist selber dran schuld :D
+ 1
Danke, dass Du das für alle mündigen Konsumenten entschieden hast so muss sich niemand mehr darüber Gedanken machen.
Dürfte wahrscheinlich das günstigste Anbauteil an meinem Rennrad (S-Works) sein.
Das Gewicht des Rücklichtes katapultiert allerdings das Gewicht deines Rades auf 6,69 kg!
Sollte man direkt verbieten! Lenkt ab und führt zu Unfällen! Fehlt nur noch ein Fernseher am Lenker!
Lenkt mehr ab leicht nach unten zu gucken als sich umzudrehen?
Radfahrer drehen sich nicht um, die fahren einfach! Mut zur Lücke mit der Einstellung, jetzt komm ich und Eadfahrer dürfen alles! Würde als erstes Steuern, TÜV und Nummernschilder für Radfahrer einführen!
Selten so etwas dummes gelesen.
Bestimmt nur Autofahrer und lange nicht Rad gefahren.
*Ja genau! Schnell lasst uns auch den Rückspiegel im Auto und das Radio abschaffen!*
Das Gegenteil ist der Fall. Es verhindert, dass man dauernd zurück gucken muss um zu sehen was das ist. Erstmal losblöken ohne die Erfahrung selbst gesammelt hat.
Es gibt natürlich erst dann richtig Sinn, wenn man einen passenden Fahrradcomputer hat. Und Auch nicht unbedingt in der Innenstadt. Auf Landstraßen bringt es aber immens viel.
Und wieder jemand, der zwar unglaublich viel Meinung, aber leider keine Ahnung hat. Hauptsache einen Kommentar abgegeben…
299€ Ich lach mich schlapp!
Autonomes Fahren ist angesagt…
Ein Rückspiegel am Fahrrad ist billiger und sicherer. Ich möchte es nicht mehr missen
War nur ein Scherz. Ein Rückspiegel sieht albern aus und ich würde ihn niemals nutzen
Wenn man viel auf der Straße mit dem Rennrad unterwegs ist, ist es das Geld meiner Ansicht nach definitiv wert!
Stimmt. Auf der anderen Seite wird um jedes Gramm am Rad gefeilscht.
Das ist richtig, Wolf. Allerdings sind diese Radare gerade in viel befahrenen Gegenden unglaublich hilfreich und aus meiner Sicht ein absoluter Mehrwert in Sachen Sicherheit. Außerdem ganz einfach abzumontieren, wenn es wirklich auf jedes Gramm ankommt ;-)
Leider geht für die Anzeige die Hälfte der Datenfelder drauf.
Ist nur die sollten für ihr anders Licht endlich ein Update bringen.
Vielleicht sollte man lieber wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen, anstatt sich auf Technik zu verlassen, dass man von anderen nicht überfahren wird.