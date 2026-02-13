Garmin Varia RearVue: Fahrrad-Rücklicht mit App und Radarerkennung

Mit dem Varia RearVue 820 StVZO bringt Garmin ein neues Rücklicht für Fahrräder auf den Markt, das Radarerkennung und StVZO-konforme Beleuchtung kombiniert. Das Modell reiht sich in die Varia-Familie ein, die bereits seit mehreren Jahren Assistenzsysteme zur besseren Wahrnehmung des rückwärtigen Verkehrs anbietet.

Während Garmin zuletzt mit der Varia Vue eine Frontleuchte mit integrierter Kamera vorgestellt hatte, konzentriert sich das RearVue 820 StVZO einmal mehr auf die Erkennung von Fahrzeugen von hinten.

Radarbasierte Warnungen im Straßenverkehr

Das Rücklicht nutzt ein integriertes Radar, um sich nähernde Fahrzeuge zu erfassen. Nach Herstellerangaben werden Objekte in einer Entfernung von bis zu 175 Metern erkannt. Die Informationen lassen sich auf kompatiblen Fahrradcomputern der Edge-Reihe, auf ausgewählten Smartwatches sowie in der Varia-App auf dem iPhone anzeigen.

Dort werden Fahrzeuge als Symbole dargestellt, ergänzt um Hinweise zum relativen Abstand und zur Geschwindigkeit. Zusätzlich unterscheidet das System zwischen verschiedenen Fahrzeuggrößen und signalisiert, wenn ein Fahrzeug zum Überholen ansetzt oder die Spur wechselt.

Die visuelle Aufbereitung soll Radfahrern einen schnellen Überblick über die Verkehrssituation hinter ihnen geben, ohne dass sie sich umdrehen müssen. Damit verfolgt Garmin einen ähnlichen Ansatz wie bei früheren Varia-Radarleuchten, erweitert diesen jedoch um eine detailliertere Anzeige der Verkehrsdynamik.

Sichtbarkeit, Akkulaufzeit und Montage

Neben der Radarfunktion dient das RearVue 820 StVZO als dauerhaft aktives Rücklicht. Die Beleuchtung ist für den Einsatz im deutschen Straßenverkehr zugelassen und laut Hersteller aus bis zu 350 Metern Entfernung sichtbar. Die Energieversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, der im Dauerlichtbetrieb mit aktivem Radar bis zu 16 Stunden durchhalten soll. Wird ausschließlich das Radar genutzt, verlängert sich die Laufzeit auf bis zu 30 Stunden.

Das Gehäuse wurde kompakt gehalten und mit einer neuen Halterung ausgestattet. Diese erlaubt die Montage an zahlreichen unterschiedlichen Sattelstützen, wodurch das Rücklicht an einer Vielzahl Fahrradtypen eingesetzt werden kann. Preislich liegt das Varia RearVue 820 StVZO bei 299,99 Euro. Damit ergänzt Garmin sein bestehendes Angebot an Varia-Leuchten, die vom einfachen Rücklicht bis hin zu kamera- und radarunterstützten Lösungen reichen.