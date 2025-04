Garmin Varia Vue: Fahrradscheinwerfer und Dashcam kombiniert

Garmin hat seine Varia-Produktlinie um eine Kombination aus Frontlicht und Dashcam erweitert. Das Gerät trägt den Namen Varia Vue und entspricht den Vorgaben der in Deutschland in der StVZO gefassten vorgaben.

Die in der Garmin Varia Vue integrierte Kamera zeichnet Video in 4K-Auflösung auf und verfügt über klassische Dashcam-Funktionen wie die automatische Speicherung im Falle eines Unfalls. Wenn das Gerät unterwegs einen entsprechenden Vorfall erkennt, beginnt die Aufzeichnungssequenz bereits vor dem Ereignis und endet erst einige Zeit danach. Eine elektronische Bildstabilisierung soll dabei für ruhige Aufnahmen sorgen. Die Aufnahmen können anschließend per App abgerufen und bearbeitet werden.

Videospeicherung auf microSD

Die von der Kamera erfassten Videodaten werden auf einer vom Nutzer bereitgestellten, integrierten microSD-Karte gesichert. Dabei sollte es sich um eine Karte der Klasse 10 mit mindestens 8 GB Speicherplatz handeln, maximal werden 512 GB unterstützt. Alternativ dazu bietet Garmin im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos auch die Möglichkeit an, die Videos automatisch in der Cloud des Herstellers zu sichern, sobald eine WLAN-Verbindung besteht.

Das neben dem Kameraobjektiv platzierte Frontlicht bietet zwei Leuchtstufen mit einer maximalen Lichtleistung von 165 Lumen. In Verbindung mit einem Edge-Fahrradcomputer von Garmin ist es möglich, dass sich die Leuchtstärke automatisch an die Lichtverhältnisse und die aktuelle Geschwindigkeit anpasst. Der Lichtkegel ist Garmin zufolge so geformt, dass andere Verkehrsteilnehmer möglichst nicht geblendet werden. Ergänzend soll eine seitliche Beleuchtung die Sichtbarkeit im Straßenverkehr erhöhen.

Akku hält maximal vier Stunden

Die Akkulaufzeit beträgt im niedrigen Dauerlichtmodus und mit laufender Videoaufzeichnung im Format 1080p30 bis zu vier Stunden. Bei maximaler Leistung mit 4K und hoher Lichtstärke ist der Akku nach spätestens zweieinhalb Stunden leer.

Garmin bietet den neuen Kamerascheinwerfer zum Preis von 549,99 Euro an. Ergänzend dazu hat der Hersteller schon seit geraumer Zeit auch Rücklichter mit integrierten Radar- und Kamerafunktionen im Programm.