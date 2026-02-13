iPhone als Wecker: Morning Call setzt auf Anruf statt Alarmton

Anruf mit Briefing, statt Wecker mit Snooze
Die neu veröffentlichte iOS-App Morning Call verfolgt einen anderen Ansatz als klassische Wecker. Statt eines Signaltons klingelt das iPhone zur eingestellten Zeit wie bei einem eingehenden Anruf. Wer den Anruf annimmt, hört ein kurzes, automatisch erzeugtes Briefing mit aktuellen Nachrichten, einer Wetterübersicht und einer kurzen motivierenden Ansprache. Derzeit noch komplett auf Englisch.
Der Entwickler richtet sich damit vor allem an Nutzer, die herkömmliche Alarme häufig überhören oder im Halbschlaf ausschalten.
Technisch initiiert die App einen lokalen VoIP-Anruf, für Anwender wirkt der Weckruf jedoch wie ein normaler Telefonanruf. Auch bei aktivem Stummmodus oder eingeschaltetem „Nicht stören“ kann der Anruf durchgestellt werden, sofern Anrufe nicht grundsätzlich blockiert sind. Wird der Anruf nicht angenommen, greift eine zusätzliche Alarmfunktion, die als Absicherung dienen soll.
Weckruf mit Briefing statt Klingelton
Nach dem Abheben beginnt das morgendliche Briefing. Die Inhalte werden automatisch zusammengestellt und gesprochen. Neben Nachrichten und Wetter kann auch eine kurze Tagesbotschaft enthalten sein. Der Entwickler erklärt, dass nicht alle Funktionen für jeden Nutzer gedacht sind. Vielmehr gehe es darum, den Start in den Tag bewusster zu gestalten als mit einem reinen Signalton.
Aktuell ist die App ausschließlich auf Englisch verfügbar und benötigt eine Internetverbindung. Im Flugmodus kann der Weckruf daher nicht ausgelöst werden. Die App muss über Nacht nicht geöffnet bleiben, da der Anruf im Hintergrund ausgelöst wird. Unterstützt werden iPhones mit iOS 18 oder neuer.
Funktionale Erweiterungen in Planung
Geplant sind mehrere Erweiterungen: Dazu zählen eine Anzeige des nächsten Weckrufs über Live-Aktivitäten, eine flexiblere Terminplanung mit dem Überspringen einzelner Tage sowie zusätzliche Sprachen.
Langfristig soll sich das morgendliche Briefing stärker anpassen lassen, etwa durch Kalenderhinweise oder persönliche Erinnerungen. Die App wird derzeit komplett kostenlos angeboten. Bestehende Funktionen sollen frei bleiben, während künftige KI-Erweiterungen möglicherweise kostenpflichtig angeboten werden.
Entwickler: stone analog studio Inc.
Ich benutze noch das 12 pro Max aber leider ist der Lautsprecher leise geworden und so kann ich das 12 leider nicht mehr als Wecker benutzen.
Lautsprecher reinigen:
Isopropanol 70% und eine kleine Bürste oder härteren Pinsel und gründlich über die Gitter gehen. Mache ich seit vielen Jahren mindestens einmal pro Jahr bei allen iPhones.
oder es ist sein Gehör und er braucht nen Hörgerät *duckundweg* :D
Der Hörgerät ^^
Ich stimme dir zu, das funktioniert sehr gut
Das Thema hab ich mit meinem 12pro auch, dass der Lautsprecher – bislang manchmal – leise wird. Ziemlich nervig, bislang aber auch die einzige Alterserscheinung.
Wie eklig ist das denn, wenn du morgens schon denkst, dass du angerufen wirst so früh? Das geht ja gar nicht.
So blöd ist die App gar nicht. Da kann man sich auch mal aus einen Termin rausklingeln lassen ;)
Wie kann man eigentlich den Wecker des iPhones trotz Apple Watch am Arm klingeln lassen ? Ich höre die Watch leider nicht, und das iPhone bleibt stumm…
Wenn man wenigstens die Klingeltöne pro app festlegen könnte.