Notruf-App Nora mit zusätzlichem Schutz vor missbräuchlicher Nutzung

Wir haben schon länger nichts mehr von der Notruf-App Nora gehört. Ein Jahr nach ihrer Rückkehr in den App Store macht die Anwendung nun mit dem ersten Update seither auf sich aufmerksam. Die neue Version 1.3.0 integriert zusätzliche Maßnahmen, um eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern.

Der Missbrauch der insbesondere für Menschen mit Einschränkungen konzipierten Notruf-App war auch der Grund, warum das für das Angebot verantwortliche Innenministerium von Nordrhein-Westfalen die App zeitweise aus dem App Store entfernen musste. Mehrfach wurden mithilfe der App Falschmeldungen abgesetzt und Einsatzkräfte zu nicht vorhandenen Notsituationen dirigiert.

Direkt nach dem Neustart im vergangenen Herbst musste die App dann aufgrund einer Überlastung der zugrundeliegenden Infrastruktur erneut aus dem App Store entfernt werden. Dieser Ausfall war jedoch nur von kurzer Dauer und seitdem steht das Angebot bundesweit für alle Menschen zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen und um eine erneute missbräuchliche Nutzung zu verhindern, muss man sich bei der erstmaligen Nutzung jedoch eindeutig identifizieren.

Sicherheitsfunktionen ausgebaut

Die jetzt veröffentlichte Version der App soll diese Maßnahmen zusätzlich verbessern. Wenn ein Notruf abgesetzt wird, wird nun automatisch ein Bestätigungsanruf eingeleitet, um den Anschluss des Senders und damit auch die Ernsthaftigkeit der Meldung zu verifizieren. Die erneute Erweiterung der Sicherheitsfunktionen erweckt zumindest den Anschein, als hätten die Betreiber weiterhin mit missbräuchlicher Nutzung zu kämpfen.

Die Nora-App verfolgt an sich ein sinnvolles Konzept und soll es Menschen, die Probleme mit der Verwendung des Sprachnotrufs haben, ermöglichen, die Polizei, Feuerwehr oder den Rettungsdienst zu erreichen und dabei sämtliche relevanten Informationen mithilfe von Touchscreen-Eingaben zu übermitteln. Eine solche Option kann insbesondere auch dann nützlich sein, wenn man einen Notruf möglichst geräuschlos absetzen will.