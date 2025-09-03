iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 952 Artikel

Update ergänzt Rückruffunktion

Notruf-App Nora mit zusätzlichem Schutz vor missbräuchlicher Nutzung
Wir haben schon länger nichts mehr von der Notruf-App Nora gehört. Ein Jahr nach ihrer Rückkehr in den App Store macht die Anwendung nun mit dem ersten Update seither auf sich aufmerksam. Die neue Version 1.3.0 integriert zusätzliche Maßnahmen, um eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern.

Nora App

Der Missbrauch der insbesondere für Menschen mit Einschränkungen konzipierten Notruf-App war auch der Grund, warum das für das Angebot verantwortliche Innenministerium von Nordrhein-Westfalen die App zeitweise aus dem App Store entfernen musste. Mehrfach wurden mithilfe der App Falschmeldungen abgesetzt und Einsatzkräfte zu nicht vorhandenen Notsituationen dirigiert.

Direkt nach dem Neustart im vergangenen Herbst musste die App dann aufgrund einer Überlastung der zugrundeliegenden Infrastruktur erneut aus dem App Store entfernt werden. Dieser Ausfall war jedoch nur von kurzer Dauer und seitdem steht das Angebot bundesweit für alle Menschen zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen und um eine erneute missbräuchliche Nutzung zu verhindern, muss man sich bei der erstmaligen Nutzung jedoch eindeutig identifizieren.

Sicherheitsfunktionen ausgebaut

Die jetzt veröffentlichte Version der App soll diese Maßnahmen zusätzlich verbessern. Wenn ein Notruf abgesetzt wird, wird nun automatisch ein Bestätigungsanruf eingeleitet, um den Anschluss des Senders und damit auch die Ernsthaftigkeit der Meldung zu verifizieren. Die erneute Erweiterung der Sicherheitsfunktionen erweckt zumindest den Anschein, als hätten die Betreiber weiterhin mit missbräuchlicher Nutzung zu kämpfen.

Nora App Screenshot

Die Nora-App verfolgt an sich ein sinnvolles Konzept und soll es Menschen, die Probleme mit der Verwendung des Sprachnotrufs haben, ermöglichen, die Polizei, Feuerwehr oder den Rettungsdienst zu erreichen und dabei sämtliche relevanten Informationen mithilfe von Touchscreen-Eingaben zu übermitteln. Eine solche Option kann insbesondere auch dann nützlich sein, wenn man einen Notruf möglichst geräuschlos absetzen will.

03. Sep. 2025 um 14:35 Uhr von chris Fehler gefunden?


  • Finde den Fehler…geräuschlos und dann erfolgt ein Anruf? Was soll der Anruf bei Menschen die eben nicht anrufen/telefonieren können?

  • Solche. reichte über den willkürlichen Missbrauch einer Notruf-App bestätigen, dass auf dieser Welt zu viele Idioten herumlaufen.
    Leider gibt es wohl kaum eine Möglichkeit dies zu ändern.
    Zumindest sollte so ein Missbrauch sehr empfindliche Strafen nach sich ziehen.

  • Da man so eine App sicherlich vor einem Notfall bereits installiert, wenn man sie benötigt, könnte man auch eine Verifizierung per ePerso verlangen.

    Zudem muss offensichtlicher Missbrauch viel stärker bestraft werden, wenn man die Täter findet.

  • Es gibt doch immer wieder Menschen, die eine gut gemeinte und sehr sinnvolle App missbrauchen. Was für Idioten! Da fährt ein Krankenwagen mit Notarzt hin und nichts ist los. Dazu fällt mir nichts mehr ein

  • so blöd! Ich hasse die Leute die so gute Apps missbrauchen

