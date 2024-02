Apple Watch „Geisterbedienung“: Apple will per Update korrigieren

Apple reagiert offenbar auf die Berichte von Besitzern der aktuellen Apple-Watch-Modelle, deren Uhren wie von Geisterhand bedient nicht kontrollierbare Aktionen ausführen. Das Problem scheint nur die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 zu betreffen und wird derzeit von Apple untersucht.

Offenbar hat Apple in diesem Zusammenhang seine zertifizierten Service-Partner angewiesen, die betroffenen Geräte nicht auszutauschen, sondern deren Besitzer um Geduld zu bitten. Ein in Kürze erscheinendes Software-Update soll den Fehler beheben.

If you are experiencing false touch type symptoms on your Apple Watch Series 9 or Ultra 2, Apple is currently aware of this issue and is investigating. We've been told not to replace the watch for this issue but instead to tell you to wait for a software update to address it soon

— Stella – Fudge (@StellaFudge) February 10, 2024