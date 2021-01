funk reporter: „So gefährlich sind Psychologie-Apps“

funk, das auf junge Leute zugeschnittene Content-Netzwerk von ARD und ZDF, hat sich kürzlich mit unterschiedlichen Psychologie-Apps auseinandergesetzt und zeigt am Beispiel mehrerer Android-Applikationen auf, wie unwägbar manche Kandidaten der vermeintlichen Gesundheits-Kategorie sind. Hier vor allem die, die nichts mit den so genannten „Apps auf Rezept“ zu tun haben.

Da sich ähnliche Trash-Anwendungen wohl auch im App Store aufspüren lassen, legen wir euch die Viertelstunde mit dem journalistischen Videoformat „reporter“ einfach mal in den Montagabend und verweisen auf die Hilfsangebote, die ganz ohne App Store-Download mit einem anonymen, vollständig kostenfreien Telefonat in Anspruch genommen werden können. Dazu zählen:

Ansonsten bitten wir euch mit funk nicht zu hart ins Gericht zu gehen. Der clickbaitige Ersteindruck von Video-Thumbnail und Begleittext, ist dem Anspruch geschuldet, die Zielgruppe mitzunehmen, die sich sonst wohl nicht für Recherche-Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen interessieren würde. Und in eben jener Zielgruppe leisten Videos wie das eingebettete wichtige Arbeit.

Am Anfang wollte Lisa einige Psychologie-Apps gegen Depression und psychische Probleme testen, aber dann war da diese App mit Suizid-Nachrichten und Bildern von Selbstverletzung. Und das in einer App, die psychologische Hilfe verspricht! Was die Polizei dazu sagt und wie Google auf unsere Meldung reagierte, hat uns überrascht.