Für Watch und iPhone: Haribo senkt die Preise für Ladezubehör

Nachdem Haribo im vergangenen Sommer gemeinsam mit dem Zubehöranbieter DCHK in den Markt für Ladegeräte eingestiegen ist, werden aktuell mehrere Produkte deutlich günstiger angeboten. Von der Hardware-Aktion betroffen sind sowohl kompakte Netzteile als auch multifunktionale Ladegeräte mit integrierten Kabeln.

Das bereits vorgestellte 30-Watt-Netzteil mit einziehbarem USB-C-Kabel ist aktuell für rund 13 Euro erhältlich und liegt damit deutlich unter der ursprünglichen Preisempfehlung von knapp 20 Euro. Das Gerät kombiniert zwei USB-C-Anschlüsse mit einem ausziehbaren Kabel, das sich nach der Nutzung wieder im Gehäuse verstauen lässt. Nutzer müssen dadurch kein separates Kabel mitführen.

Auch leistungsstärkere Modelle sind günstiger geworden. Das 100-Watt-Netzteil mit vier Anschlüssen wird derzeit für rund 25 Euro angeboten. Es kann mehrere Geräte gleichzeitig laden und eignet sich damit auch für Notebooks. Eine kleine Anzeige informiert über die aktuelle Ladeleistung. Technisch setzt Haribo bei diesen Geräten auf sogenannte GaN-Komponenten, die eine kompakte Bauweise ermöglichen und gleichzeitig effizient arbeiten.

Neben klassischen Netzteilen betrifft die Preissenkung auch kombinierte Lösungen. Das 3-in-1-Ladegerät mit integriertem Ladepuck für die Apple Watch und zusätzlichen USB-Anschlüssen ist aktuell für etwa 14 Euro erhältlich. Dieses Modell ersetzt ein separates Ladekabel für die Computeruhr und kann das iPhone parallel versorgen.

Bereits beim letzten Update des Sortiments hatte Haribo verstärkt auf Produkte mit integrierten Kabeln und ungewöhnlichen Bauformen gesetzt. Dazu zählen Powerbanks mit fest verbauten Kabeln oder Modelle mit klappbarem Stecker für die direkte Nutzung an der Steckdose. Die aktuelle Preisrunde passt zu dieser Strategie und senkt die Einstiegshürde für Nutzer, die möglichst wenige Einzel-Stecker und -Kabel mit sich führen möchten.