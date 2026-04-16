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Rabatte auf Netzteile und Kombilösungen

Für Watch und iPhone: Haribo senkt die Preise für Ladezubehör
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Nachdem Haribo im vergangenen Sommer gemeinsam mit dem Zubehöranbieter DCHK in den Markt für Ladegeräte eingestiegen ist, werden aktuell mehrere Produkte deutlich günstiger angeboten. Von der Hardware-Aktion betroffen sind sowohl kompakte Netzteile als auch multifunktionale Ladegeräte mit integrierten Kabeln.

Haribo Stecker

Das bereits vorgestellte 30-Watt-Netzteil mit einziehbarem USB-C-Kabel ist aktuell für rund 13 Euro erhältlich und liegt damit deutlich unter der ursprünglichen Preisempfehlung von knapp 20 Euro. Das Gerät kombiniert zwei USB-C-Anschlüsse mit einem ausziehbaren Kabel, das sich nach der Nutzung wieder im Gehäuse verstauen lässt. Nutzer müssen dadurch kein separates Kabel mitführen.

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HARIBO 30W USB C Ladegerät mit Einziehbarem Ladekabel, Dual USB-C Schnellladegerät mit Kabel, GaN Netzteil Charger... 13,29 EUR 19,99 EUR

Auch leistungsstärkere Modelle sind günstiger geworden. Das 100-Watt-Netzteil mit vier Anschlüssen wird derzeit für rund 25 Euro angeboten. Es kann mehrere Geräte gleichzeitig laden und eignet sich damit auch für Notebooks. Eine kleine Anzeige informiert über die aktuelle Ladeleistung. Technisch setzt Haribo bei diesen Geräten auf sogenannte GaN-Komponenten, die eine kompakte Bauweise ermöglichen und gleichzeitig effizient arbeiten.

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Haribo 100W USB C Ladegerät, 4-Port Schnellladegerät USB-C Netzteil mit LED Display, GaN Charger PD/PPS für MacBook... 25,49 EUR 29,99 EUR

Neben klassischen Netzteilen betrifft die Preissenkung auch kombinierte Lösungen. Das 3-in-1-Ladegerät mit integriertem Ladepuck für die Apple Watch und zusätzlichen USB-Anschlüssen ist aktuell für etwa 14 Euro erhältlich. Dieses Modell ersetzt ein separates Ladekabel für die Computeruhr und kann das iPhone parallel versorgen.

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HARIBO Ladegerät für Apple Watch, 3-in-1 20W USB C iPhone Ladegerät PD 3,0 Schnellladegerät für Apple Watch... 13,99 EUR 19,99 EUR

Bereits beim letzten Update des Sortiments hatte Haribo verstärkt auf Produkte mit integrierten Kabeln und ungewöhnlichen Bauformen gesetzt. Dazu zählen Powerbanks mit fest verbauten Kabeln oder Modelle mit klappbarem Stecker für die direkte Nutzung an der Steckdose. Die aktuelle Preisrunde passt zu dieser Strategie und senkt die Einstiegshürde für Nutzer, die möglichst wenige Einzel-Stecker und -Kabel mit sich führen möchten.
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16. Apr. 2026 um 09:25 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Apple Watch voll geladen in 2,5 Stunden. Das ist aber sehr lahm. Dann warte ich noch.

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  • Gibt es sowas auch mit Schnelladefunktion für die Watch? Also so wie das untere Gerät, mit eingebautem Ladepuck.

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  • Auf Reisen sind die Kombilader mit AppleWatch Funktion sehr gut – wir sind begeistert davon.

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  • Die Powerbank mit integriertem Ladestecker ist sehr gut. Und es gibt so einen Ladestecker mit Schutzkontakt, einer der wenigen den ich kenne, dann fühlt sich das aufladen am MacBook auf dem Metall nicht so komisch an

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  • Ich kaufe nur noch das Original Ladezubehör von Hermès und überklebe das Hermès Logo mit einem Haribo Aufkleber. Das ist für mich das wahre Understatement

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