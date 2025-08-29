Von Haribo: Ladegeräte und Stecker für Apple Watch und iPhone

Haribo kennt man vor allem für Goldbären und Fruchtgummi, nun taucht der Name aber auch in einem ganz anderen Umfeld auf. Gemeinsam mit dem Zubehörhersteller HK DC Global bringt der Süßwarenproduzent Ladegeräte und Netzteile auf den Markt, die sich für Apple Watch, iPhone und andere USB-C-Geräte eignen. Ob der Goldbär und die zahlreichen Gummibärchen-Motive tatsächlich dabei helfen können, mehr Geräte zu verkaufen, bleibt fraglich. Unsere Aufmerksamkeit haben die von Süßigkeiten inspirierten Neuzugänge jedoch schon mal gewonnen.

Zum aktuellen Sortiment gehört unter anderem ein Steckernetzteil mit integriertem Ladepuck für die Apple Watch. Dieses verfügt zusätzlich über einen USB-C- und einen USB-A-Anschluss. Während der USB-C-Port eine Ladeleistung von bis zu 20 Watt bereitstellt, wird die Apple Watch vergleichsweise langsam mit 2 Watt versorgt. Dafür hält die Uhr magnetisch direkt auf dem Netzteil und benötigt somit kein separates Ladekabel. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

Wer ausschließlich die Apple Watch laden möchte, kann auch zu den angebotenen USB-A-Adaptern greifen. Diese werden einfach in ein vorhandenes Netzteil gesteckt und verwandeln es in einen Ladepuck für die Uhr. Die Adapter sind in zwei Farben erhältlich, verfügen über eine Schutzklappe und kosten 11 Euro. Eine Variante mit USB-C wird bislang nicht angeboten.

Für Nutzer, die neben ihrer Uhr auch iPhone oder MacBook mit Strom versorgen wollen, sind zwei GaN-Netzteile verfügbar, die wahlweise 65 oder 45 Watt Ladeleistung bieten. Das größere Modell verfügt über zwei USB-C-Ports sowie einen USB-A-Port, während die kleinere Ausführung nur einen einzelnen USB-C-Anschluss bereithält. Preislich liegen die beiden Varianten bei 19,99 Euro für das 65-Watt-Modell und 14 Euro für die kleinere Version mit 45 Watt.

Darüber hinaus hat HK DC Global ein Vierport-Ladegerät im Programm, das zwei USB-C-Anschlüsse mit jeweils 20 Watt Leistung sowie zwei weitere USB-A-Ports kombiniert. Damit lässt sich unter anderem auch der Schnelllademodus des iPhones nutzen. Der Preis für dieses Modell liegt bei 11 Euro.

Noch etwas Geduld ist beim angekündigten USB-C-Schnellladekabel, den geplanten Bluetooth-Ohrhörern sowie der Powerbank mit aufgesetztem Gummibärchen nötig. Diese Produkte sollen erst in den kommenden Wochen verfügbar werden.