iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 917 Artikel

Weitere Produkte sind angekündigt

Von Haribo: Ladegeräte und Stecker für Apple Watch und iPhone
Artikel auf Mastodon teilen.
19 Kommentare 19

Haribo kennt man vor allem für Goldbären und Fruchtgummi, nun taucht der Name aber auch in einem ganz anderen Umfeld auf. Gemeinsam mit dem Zubehörhersteller HK DC Global bringt der Süßwarenproduzent Ladegeräte und Netzteile auf den Markt, die sich für Apple Watch, iPhone und andere USB-C-Geräte eignen. Ob der Goldbär und die zahlreichen Gummibärchen-Motive tatsächlich dabei helfen können, mehr Geräte zu verkaufen, bleibt fraglich. Unsere Aufmerksamkeit haben die von Süßigkeiten inspirierten Neuzugänge jedoch schon mal gewonnen.

Haribo Netzteile Square

Zum aktuellen Sortiment gehört unter anderem ein Steckernetzteil mit integriertem Ladepuck für die Apple Watch. Dieses verfügt zusätzlich über einen USB-C- und einen USB-A-Anschluss. Während der USB-C-Port eine Ladeleistung von bis zu 20 Watt bereitstellt, wird die Apple Watch vergleichsweise langsam mit 2 Watt versorgt. Dafür hält die Uhr magnetisch direkt auf dem Netzteil und benötigt somit kein separates Ladekabel. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

Produkthinweis
Haribo Ladegerät für Apple Watch, 3-in-1 20W USB C iPhone Ladegerät PD 3,0 Schnellladegerät für Apple Watch... 19,99 EUR

Wer ausschließlich die Apple Watch laden möchte, kann auch zu den angebotenen USB-A-Adaptern greifen. Diese werden einfach in ein vorhandenes Netzteil gesteckt und verwandeln es in einen Ladepuck für die Uhr. Die Adapter sind in zwei Farben erhältlich, verfügen über eine Schutzklappe und kosten 11 Euro. Eine Variante mit USB-C wird bislang nicht angeboten.

Produkthinweis
Haribo Ladegerät für Apple Watch, iWatch Ladegerät Unterwegs, Kabelloses Tragbare Reiseladegerät Zubehör, USB... 10,99 EUR

Für Nutzer, die neben ihrer Uhr auch iPhone oder MacBook mit Strom versorgen wollen, sind zwei GaN-Netzteile verfügbar, die wahlweise 65 oder 45 Watt Ladeleistung bieten. Das größere Modell verfügt über zwei USB-C-Ports sowie einen USB-A-Port, während die kleinere Ausführung nur einen einzelnen USB-C-Anschluss bereithält. Preislich liegen die beiden Varianten bei 19,99 Euro für das 65-Watt-Modell und 14 Euro für die kleinere Version mit 45 Watt.

Produkthinweis
Haribo USB C Ladegerät 65W 3-Port USB-C Netzteil Charger Schnellladegerät PD PPS für MacBook, für iPhone 16/15, iPad... 19,99 EUR 29,99 EUR

Darüber hinaus hat HK DC Global ein Vierport-Ladegerät im Programm, das zwei USB-C-Anschlüsse mit jeweils 20 Watt Leistung sowie zwei weitere USB-A-Ports kombiniert. Damit lässt sich unter anderem auch der Schnelllademodus des iPhones nutzen. Der Preis für dieses Modell liegt bei 11 Euro.

Produkthinweis
Haribo USB C Ladegerät, 4 Ports Netzteil USB C, 40W Schnellladegerät USBC PD 3.0 Mehrfach Power Adapter für iPhone 16... 10,99 EUR

Noch etwas Geduld ist beim angekündigten USB-C-Schnellladekabel, den geplanten Bluetooth-Ohrhörern sowie der Powerbank mit aufgesetztem Gummibärchen nötig. Diese Produkte sollen erst in den kommenden Wochen verfügbar werden.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
29. Aug. 2025 um 18:44 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 41.917 weitere hätten wir noch.
    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hoffentlich bringen sie hierzulande auch endlich mal die (wirklich außergewöhnlich leichte) Powerbank in den Handel.

    Antworten Melden

  • Das geht ja gar nicht.
    Schuster bleib bei deinem Leisten

    Antworten Melden

  • Was für eine dumme Idee. Wenn dem Marketing nichts Blöderes einfällt

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Als Mitarbeiter, der selbst für Werbemittel zuständig ist kann ich das null nachvollziehen. Alles, was so gar nichts mit dem eigenen Sortiment zu tun hat, hab ich direkt bei Antritt wegrasiert. USB-Sticks, Taschenmesser & Co. Macht Null Sinn

    Antworten Melden

  • Schöne Werbegeschenke…kaufen würde ich das jedenfalls nicht.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Schade, hab jetzt an tolle Stecker in bunt und Bären Form gedacht … das ist ja komplett vorbei, einfach nen Stecker mit eingebranntem Aufkleber .
    Uninteressant

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41917 Artikel in den vergangenen 6572 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven