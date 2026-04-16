„Blackmagic Camera“ aktualisiert: iPhone wird zur Studio-Kamera

Mit Version 3.0 hatte Blackmagic seiner iPhone-Kamera-App im vergangenen Jahr neue Funktionen wie LUTs und Apple ProRes RAW spendiert. Seitdem wurde die Anwendung schrittweise erweitert. Die jetzt veröffentlichte Version 3.3 legt den Fokus stärker auf Live-Produktion und Fernsteuerung und baut die App damit in Richtung professioneller Setups aus.

Live-Streaming und neue Produktionsoptionen

Eine der sichtbarsten Neuerungen seit der letzten Berücksichtigung auf ifun.de, ist die integrierte Live-Streaming-Funktion. Nutzer können ihre Aufnahmen nun direkt aus der App an Plattformen wie YouTube, Vimeo oder Twitch senden. Darüber hinaus werden auch eigene RTMP- und SRT-Server unterstützt. Damit lässt sich die Anwendung nicht mehr nur für Aufzeichnungen nutzen, sondern auch für direkte Übertragungen.

Ergänzend dazu unterstützt die App SRT-Streaming zu Blackmagic-eigenen Geräten. Diese Technik ist darauf ausgelegt, auch bei instabilen Verbindungen eine möglichst zuverlässige Übertragung sicherzustellen. Für Setups mit mehreren Kameras wurde zudem die Fernsteuerung über iPad und Mac erweitert. Hier kann nun festgelegt werden, wie viele Kameraansichten gleichzeitig im Multiview angezeigt werden.

Steuerung über Apple Watch und Studio-Integration

Ein Schwerpunkt des aktuellen Updates liegt auf der erweiterten Steuerung. Erstmals lässt sich die Kamera direkt über eine Apple Watch bedienen. Nutzer können Aufnahmen starten und stoppen, den Bildausschnitt kontrollieren und Parameter wie Belichtung, Fokus oder LUTs anpassen. Das ist vor allem dann relevant, wenn das iPhone außerhalb der Reichweite montiert ist.

Darüber hinaus integriert Blackmagic die App stärker in bestehende Studioumgebungen. In Verbindung mit dem Blackmagic Camera ProDock und einem ATEM-Mischer kann das iPhone als Studio-Kamera eingesetzt werden. Steuerbefehle, Tally-Signale und Video werden dabei über ein einzelnes HDMI-Kabel übertragen. Kameraeinstellungen lassen sich zentral anpassen, auch Fokus und Zoom können aus der Distanz gesteuert werden.

Passend dazu unterstützt die App nun auch spezielle Hardware-Bedienelemente für Fokus und Zoom. Diese lassen sich direkt mit dem ProDock verbinden und ermöglichen eine feinere Steuerung, wie sie in klassischen Studio-Setups genutzt wird.

Neben diesen Erweiterungen wurden auch bestehende Funktionen überarbeitet. Dazu zählen eine Stabilisierung für ProRes-RAW-Aufnahmen unter iOS 26.1, eine optimierte Vorschau bei Nutzung externer Audioquellen sowie Korrekturen bei Bitraten und Frontkamera-Aufnahmen. Auch die Rückmeldungen beim Anschluss externer Speichermedien wurden verbessert.

Blackmagic Camera bleibt weiterhin kostenlos verfügbar und richtet sich unverändert an Nutzer, die professionelle Videoaufnahmen direkt auf iPhone oder iPad umsetzen möchten.