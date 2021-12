Fitness-Herausforderungen: Apple lässt keine Fehltage zu

Nutzer der Apple Watch, die sich schon jetzt vorgenommen haben die Aktivitäts-Herausforderungen im kommenden Jahr gewissenhafter anzugehen als noch 2021, sollten Anfang Januar die Augen aufhalten. Wie bereits in den beiden zurückliegenden Jahren plant Apple auch für 2022 wieder eine „Ring in the New Year“-Herausforderung, mit der Besitzer der Computeruhr ein neues Abzeichen und zusätzliche Sticker für die Nutzung in der Nachrichten-Applikation abgreifen können.



Um die in der Fitness-Applikation auf dem iPhone angezeigten Auszeichnungen auch um die neue „Ring in the New Year“-Medaille ergänzen zu können müsst ihr euch jedoch gleich zum Jahresauftakt ordentlich anstrengen. Apple verteilt die Auszeichnung zum neuen Jahr nur an Anwender und Anwenderinnen, die ihre drei Fitness-Ringe an sieben aufeinanderfolgenden Tagen schließen, also eine Woche am Stück in Sachen Steh-, Bewegungs- und Trainingsminuten über bzw. exakt auf den Tageszielen liegen.

Apple gestattet keine Ruhezeiten

Eine zu erreichende Herausforderung, die allerdings auch an eine langjährige Kritik an der Apple Watch erinnert. Apples Ring-System sieht keine Aus- und Ruhezeiten vor. Während andere Anwendungen wie etwa der Schrittzähler++ auch Medaillen an Anwender verteilen, die zwischendurch mal einen Tag verschnaufen, setzt Apple zum Erreichen einer perfekten Woche bzw. eines perfekten Monats in der Aktivitäts-Applikation auf dem iPhone voraus, dass die täglichen Ziele kontinuierlich erreicht werden.

Virtueller Druck, der nach Ansicht vieler Nutzer gegen grundlegende Sport-Empfehlungen verstößt, die wiederkehrende Ruhezeiten als wichtigen Bestandteil kontinuierlicher, körperlich beanspruchender Aktivitäten bewerten. Die Möglichkeit sich Herausforderung und perfekte Jahre auch mit einzelnen Fehltagen zu erkämpfen, würden viele Anwender sicher begrüßen.