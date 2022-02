Für iPhones mit LiDAR: Die „3D Scanner App“ beeindruckt

Doch damit nicht genug. Die 3D-Modelle lassen sich auch zum Erstellen von Grundrissen, zum Messen von Abständen oder Längen nutzen und können als AR-Modell auch in Erweiterter Realität betrachtet werden. Sprich: Ihr scannt zu Hause das frisch tapezierte und neu eingerichtete Wohnzimmer ein und könnt dieses beim nächsten Park-Spaziergang einfach auf der Wiese Platzieren und eurem besten Freund das iPhone in die Hand drücken, mit dem dieser dann das frisch renovierte Zimmer selbst entdecken kann.

Zwar versteht sich die „3D Scanner App“ auch auf die experimentelle Nutzung der TrueDepth-Kamera, kann diese aber nur auf kleine Objekte und nur in einer Bestimmten Entfernung anwenden. Habt ihr hingegen ein iPhone mit LiDAR-Modul zur Hand, kann der nur 7 Megabyte kleine Download ganze Räume in Sekundenschnelle erfassen und (nach anschließender Berechnungszeit) beeindruckende 3D-Modelle erstellen, die sich am iPhone bewegen, zoomen und bearbeiten lassen.

Trotz durch und durch hervorragender Bewertungen dümpelt die gänzlich kostenfreie iPhone-Applikation „ 3D Scanner App “ irgendwo auf Platz 160 in den Kategorie-Charts der Dienstprogramme vor sich hin. Dies hat die schon vor dem Verkaufsstart des iPhone 12 erstveröffentlichte Anwendung nicht verdient. Denn was die „3D Scanner App“ leisten kann, beeindruckt auf ganzer Linie.

Insert

You are going to send email to