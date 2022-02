Apple-Guthaben: Kaufland legt wieder bis zu 15% Bonus drauf

Seit dem Jahreswechsel geizt Apple mit der Gratis-Dreingabe, die Käufer von Guthabenkarten bislang im Einzelhandel erwarten konnten. Gab es im vergangenen Jahr noch meistens 15 oder gar 20 Prozent obendrauf, so präsentiert sich der magere Bonus von 10 Prozent in diesem Jahr als neuer Quasi-Standard.

Insert

You are going to send email to