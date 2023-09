Für iPhone 15 optimiert: 20% auf Ankers Zubehör-Neuheiten

Auch die ultrakompakte 22,5-Watt-Powerbank , die mit einem klappbaren USB-C-Stecker ausgestattet ist und so direkt an das iPhone 15 angedockt werden kann, gibt es heute mit 20 Prozent Abzug. Das kleine Unterwegs-Ladegerät besitzt eine Kapazität von 5.000 mAh und eine zusätzliche USB-C-Buchse über die ein zweites Gerät oder die Powerbank selbst geladen werden kann. Heute für 20,80 Euro statt 25,99 Euro.

Ebenfalls 20 Prozent günstiger als noch zur Markteinführung vor 14 Tage ist auch die neueste Generation des USB-C-Steckers Anker Nano. Das in Blau, Schwarz, Weiß und Grün erhältliche 30-Watt-Netzteil ist etwa 30 Prozent kleiner als der ursprüngliche Nano-Stecker und soll den Akku des iPhone 15 in nur 25 Minuten von 0 auf 50 Prozent bringen. Heute für 19,99 Euro statt 24,99 Euro.

Der Akku unterstützt die Ladeleisung von 30 Watt in beide Richtungen, ist also nicht nur in der Lage das iPhone schnell aufzuladen, sondern kann auch selbst schnell aufgeladen werden. Der handliche Energiespender mit der Modellnummer A1259 misst 10,4 cm x 5,2 cm x 2,6 cm und wiegt 215 Gramm. Heute für 39,99 Euro statt 49,99 Euro.

So ist unter anderem die neue 30-Watt-Powerbank des populären Anbieters unter den Produkten aufgeführt, die heute knapp ein Viertel günstiger als regulär angeboten werden. Das neue Modell ist mit einem integrierten USB-C-Kabel ausgestattet, besitzt eine Digitalanzeige die über die noch vorhandene Restkapazität informiert und bietet sowohl einen USB-C- als auch einen USB-A-Port an.

Insert

You are going to send email to