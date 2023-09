iOS 17 am 18. September: Alle Apple-Termine der kommenden Wochen

Im Nachgang an das iPhone-Event hat Apple am späten Dienstagabend noch die so genannten Release Candidates von iOS und iPadOS 17, watchOS 10 und macOS 14 zum Download bereitgestellt. iOS 17 trägt dabei die Build-Nummer 21A329 – sollten keine gravierenden Fehler mehr festgestellt werden, dann handelt es sich dabei um die Ausgabe, die am Montag zum allgemeinen Download angeboten wird.

Die Software-Updates

Allerdings starten nicht alle Betriebssysteme am kommenden Montag. macOS 14 wird erst mit leichtem Versatz erhältlich sein:

18. September : Freigabe von iOS 17 (ab iPhone XR)

: Freigabe von iOS 17 (ab iPhone XR) 18. September : Freigabe von iPadOS 17 (ab iPad 6. Gen)

: Freigabe von iPadOS 17 (ab iPad 6. Gen) 18. September : Freigabe von watchOS 10 (ab Series 4)

: Freigabe von watchOS 10 (ab Series 4) 26. September: Freigabe von macOS Sonoma (für MacBooks ab 2018)

Bestell- und Liefertermine

Was die Bestellung und Auslieferung der neuen Geräte-Generation angeht, bleibt Apple dem bekannten Schema treu und setzt auf die beiden kommenden Freitage. Wie im vergangenen Jahr konnte die neue Apple Watch zudem direkt im Anschluss an das Event geordert werden, wird aber ebenfalls erst am übernächsten Freitag bei frühen Bestellern aufschlagen:

12. September : Bestellstart von Apple Watch Series 9 & Ultra 2

: Bestellstart von Apple Watch Series 9 & Ultra 2 15. September : Bestellstart der iPhone 15-Familie (ab 14 Uhr)

: Bestellstart der iPhone 15-Familie (ab 14 Uhr) 22. September: Auslieferung der iPhone 15 & Apple Watch

Die neuen AirPods Pro der 2. Generation, die fortan mit einem MagSafe-Ladecase ausgeliefert werden, das über einen USB-C-Ladeanschluss verfügt, starten gemeinsam mit den neuen Geräten in den Markt. Einzeln ist die Ladehülle zum Verkaufsauftakt übrigens nicht erhältlich. Wer den Ladeanschluss wechseln möchte, der muss ein neues Paar Ohrhörer ordern.