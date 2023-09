WhatsApp-Kanäle starten in Deutschland

Bei WhatsApp tut sich hinter den Kulissen gerade einiges. Wir haben ja erst darüber berichtet, dass die Betreiber der Messenger-App die Nutzung ihrer Communitys ankurbeln wollen. Jetzt zeigen sich überraschend auch die Anfang des Jahres angekündigten Nachrichtenkanäle hierzulande in der App.

Die WhatsApp-Kanäle sortieren sich irgendwo zwischen Online-Diensten wie Facebook und Twitter ein und sollen Einzelpersonen, Vereinen, Unternehmen oder Organisationen die Möglichkeit bieten, eigene Info-Feeds zum Abonnement anzubieten.

Als Nutzer kann man dann seinen eigenen Info- und Newsmix aus diesem stetig wachsenden Angebot zusammenstellen und bekommt in der Übersichtsdarstellung der abonnierten Kanäle jeweils deren neueste Meldung angezeigt. Von dort aus kann man dann per Fingertipp jeweils in den zugehörigen Newsfeed springen.

Menüpunkt „Status“ wird zu „Aktuelles“

Mit der Einführung der WhatsApp-Kanäle in Deutschland verändert sich auch die Menüführung in der App. Der hier einst separat geführte Status wird durch den allgemeinen Bereich „Aktuelles“ ersetzt. Die Liste mit den Statusmeldungen der eigenen WhatsApp-Kontakte bleibt hier aber weiterhin an oberster Stelle erhalten und wird direkt von einer Übersicht der abonnierten Kanäle gefolgt.

Die Verwaltung der bereits abonnierten Kanäle läuft über das in deren Einzelansicht stets oben rechts angezeigte Drei-Punkte-Menü. Darüber kann man ein Kanal-Abo wieder kündigen, bei bedenklichen Inhalten melden oder auch mit anderen Nutzern teilen. Neue Kanäle finden sich über die ebenfalls im Bereich „Aktuelles“ untergebrachte Suchfunktion. Derzeit dominieren allerdings noch die englischsprachigen Inhalte.

WhatsApp gibt im Zusammenhang mit der Bereitstellung der neuen Funktion an, dass die Kanäle aktuell in mehr als 150 Ländern eingeführt werden. Die Verteilung erfolgt dabei im Anschluss an das heute erfolgte Update für die App schrittweise. Wenn noch nicht vorhanden, solltet ihr die neue Funktion in Kürze auch auf euren Geräten sehen.