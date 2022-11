Für Biker: SP Connect jetzt auch für iPhone 14 und mit 30% Abzug

Eine optionale Schwingungsdämpfung sorgt dann auch im Gelände dafür, dass die iPhone-Kamera nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, wer will kann das System zudem um Lademöglichkeiten und mehr ergänzen.

Die Systemlösung setzt auf eine Kombination aus iPhone-Hülle mit vorbereiteter Rückseite für die Aufnahme der SP Connect-Halterung und zahlreichen Befestigungsoptionen, die sich etwa am Lenker-Vorbau, an Rückspiegeln, an der Kupplung oder über dem Schauglas der Bremsflüssigkeit anbringen lassen.

