Apple Music: Drei Gratis-Monate auch für Rückkehrer

Apple hat erneut damit begonnen den Zugang zum Hauseigenen Video-Streaming-Dienst Apple Music zu verschenken und nutzt dafür einmal mehr die hauseigenen Shazam-Applikation zum Erkennen laufender Musik.

Anwender bekommen beim Öffnen der Shazam-Applikation aktuell wieder ein Banner am unteren Bildschirmrand eingeblendet, das drei Gratis-Monate „Exklusiv bei Shazam“ anbietet und diese Offerte auch all jenen Nutzern unterbreitet, die in der Vergangenheit bereits einen Testzugang zu Apple Music genutzt haben.

Dei seit der vergangenen Woche aktive Aktion gestattet die Nutzung des Spotify-Konkurrenten bis in den Februar hinein und lässt sich in den Account-Einstellungen der persönlichen Apple-ID umgehend kündigen ohne den Zugang zu verlieren. Anders formuliert: Nutzer, die nach dem Ablauf der kostenfreien drei Monate nicht versehentlich in das Bezahl-Abo übergehen wollen, können bereits jetzt dafür sorgen, dass der Zugang nach drei Monaten einfach ausläuft anstatt sich automatisch zu verlängern.

Direkte Kündigung möglich

Dafür besucht ihr nach Abschluss des Probeabos den App Store, berührt auf der Startseite den kleinen Kreis (mit eurem Profilbild) oben rechts und wählt hier die Option „Abonnements“. Dort lässt sich der soeben gezeichnete Zugang zu Apple Music wieder kündigen und bekommt dann ein Ablaufdatum aufgedrückt.

Zuletzt war Apple dazu übergegangen, die Einlösbarkeit der Gratis-Gutscheine zu deckeln und etablierte nicht nur ein (unbekanntes) Limit, was die Anzahl der pro Account nutzbare Gutscheine angeht, sondern ließ deren Einsatz häufig auch nur dann zu, wenn die entsprechenden Konten ein vergleichbares Angebot noch nicht angenommen haben.

Da völlig unklar ist, welche Kriterien Apple im Einzelfall ansetzt, empfehlen wir euch die Einlösung des Gutscheins einfach zu testen – Rückmeldungen nehmen wir gerne in den Kommentaren entgegen.