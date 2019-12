Für 5 Euro: Auto-Adapter ROAV SmartCharge

Die Anker-Tochter ROAV scheint sich perspektivisch ihren FM-Transmittern zu verabschieden und dafür verstärkt auf die Auto-Adapter mit Alexa-Integration zu setzen.

Gerade in Alt-Fahrzeugen, in denen noch die Werksradios zum Einsatz kommen, führt jedoch oft kein Weg an der Nutzung eines FM-Transmitters vorbei. Hier kann der SmartCharge F3 aktuell für 4,99 Euro angegriffen werden.

Noch bis November für 29 Euro im Angebot, wurde der Adapter zuletzt für 10 Euro verkauft. Nun reduziert sich der Verkaufspreis mit dem 5-Euro-Rabattgutschein auf der Produktseite noch mal. Dafür gibt es ein 12-Volt-Stecker mit USB-Buchse, SD-Karten-Steckplatz, FM-Transmitter, Bluetooth-Empfänger und Freisprech-Annahme-Taste.

Produkthinweis ROAV Auto Ladegerät Radio Adapter FM Transmitter Bluetooth Empfänger mit Bluetooth 4.2, SmartCharge F3 mit... 4,99 EUR 19,99 EUR

Zum Schnellladen: 18W USB-C-Ladestecker

Ebenfalls günstiger bietet der Zubehör-Anbieter Ugreen sein 12V-Autoladegerät an. Statt für 12,99 Euro kann dieses noch heute für 8,99 Euro mitgenommen werden. Auch hier über einen Rabattgutschein auf der Produktseite.

Der Stecker versorgt einen typischen „Zigarettenanzünder“ mit einer Ladebuchse, die Apples Schnelllademodus unterstützt. Der USB-C-Port liefert 18W Leistung und bedient sich dafür des Power Delivery-Standards. Ist das passende Kabel eingesteckt, lädt das iPhone so auch im Fahrzeug von 0 auf 50% binnen 30 Minuten.

Dank des zusätzlichen USB-A-Ports lassen sich zwei Geräte gleichzeitig laden.