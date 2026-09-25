Für 300 Euro: Leica bringt neuen Kameragriff fürs iPhone

Leica baut sein Angebot für die iPhone-Fotografie aus. Die Kamera-App Leica LUX erhält mit Version 2.0 eine größere Überarbeitung, unterstützt die neuen iPhone-18-Pro-Modelle und bekommt einen zweiten sogenannten Artist Look. Gleichzeitig erscheint der bereits bekannte Kamera-Handgriff LUX Grip in Silber. Neue Lederhüllen für das iPhone 18 Pro und Pro Max runden das Zubehörangebot ab.

Die Unterstützung für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max sowie der neue Artist Look stehen bereits zur Verfügung. Das eigentliche Update auf Leica LUX 2.0 soll Anfang Oktober im App Store folgen.

Neue Galerie und direkter Weg zu Lightroom

Bei Leica LUX 2.0 übernimmt Leica die Galerieoberfläche seiner FOTOS-App. In der Detailansicht lässt sich künftig über einen Filmstreifen durch die Aufnahmen blättern, im Raster können mehrere Bilder gleichzeitig ausgewählt werden. Für die anschließende Bearbeitung lassen sich neben Darkroom nun auch Adobe Lightroom und Capture One direkt aufrufen.

Auch optisch legt Leica Hand an. Die Bedienelemente bleiben an ihren gewohnten Positionen, die Oberfläche greift jedoch Elemente von Apples Liquid-Glass-Design auf. Hinzu kommen alternative App-Symbole, deren Gestaltung sich an verschiedenen Leica-Kameras orientiert.

Mit Steve McCurry ergänzt Leica außerdem den zweiten Artist Look. Die Funktion soll dessen Umgang mit Farbe und Licht als Ausgangspunkt für eigene Aufnahmen bereitstellen, ohne Fotos automatisch auf einen bestimmten Stil zu trimmen. Den Auftakt der Reihe hatte im vergangenen Jahr ein gemeinsam mit Greg Williams entwickelter Look gemacht. Der McCurry-Look gehört zu Leica LUX PRO und lässt sich über Leica FOTOS auch mit der Q3 und SL3 verwenden.

LUX Grip jetzt auch in Silber

Beim Zubehör bleibt die Technik unverändert. Den von uns bereits ausführlicher vorgestellten LUX Grip bietet Leica nun zusätzlich mit silberner Oberfläche an. Der per MagSafe befestigte Griff kommuniziert über Bluetooth mit dem iPhone und bietet einen zweistufigen Auslöser, ein Einstellrad sowie zwei frei belegbare Funktionstasten. Der über USB-C aufladbare Akku soll für bis zu 1.000 Aufnahmen reichen. Kompatibel ist der Griff mit dem iPhone 12 und neueren Modellen.

Leica verlangt weiterhin 300 Euro und legt ein Jahr Leica LUX PRO bei. Neu sind zudem schwarze Lederhüllen für das iPhone 18 Pro und Pro Max. Sie kosten jeweils 95 Euro, besitzen innen eine rote Mikrofaseroberfläche und ersetzen die bisherige Aussparung für die Kamerataste durch eine integrierte Taste. Grip und Hüllen sind im Fachhandel erhältlich. Leica LUX PRO kostet separat 7,99 Euro monatlich oder 79 Euro im Jahr. Zum Vetgleich: Wer vor allem Wert auf die zusätzliche Grifffläche legt, findet einfache MagSafe-Kameragriffe allerdings auch schon für weniger als 30 Euro.