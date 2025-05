Kamera-App Leica LUX macht Bilder im Stil bekannter Fotografen

Leica hat den Funktionsumfang seiner Kamera-App Leica LUX per Update erweitert. Mit Version 1.7 wurde neben dem „Greg Williams“-Artist-Look ein neues Werkzeug zum Anpassen der Filmkorn-Intensität integriert.

Die Kamera-App von Leica bietet von Haus aus die Möglichkeit, seinen Aufnahmen automatisch bestimmte Stilrichtungen zuzuweisen, denen der Hersteller die Bezeichnung „Looks“ gegeben hat. Zu Beginn waren dies mit den „Leica Looks“ Einstellungen wie Farbkorrekturen und Filmpresets, die auch bei den Kameras von Leica Verwendung finden. Insgesamt zwölf verschiedene Optionen standen hier ursprünglich bereit, darunter die Varianten „Leica Classic“, „Leica Contemporary“, „Leica Black & White“ und „Leica Vivid“.

Die nun hinzugefügte Einstellung „Greg Williams“ integriert Leica zufolge die Ästhetik klassischer Tri-X 400-Filmaufnahmen in die mobile Fotografie und soll deren filmische Bildsprache mit großer Sorgfalt auf ein digitales Format übertragen. Der Modus wurde bewusst so gestaltet, dass er sich nuanciert an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpasst, ohne sich einer übermäßigen Nachbearbeitung zu bedienen. Im Vordergrund stehen Leica zufolge dabei ein authentischer Ausdruck, eine warme Grundstimmung und ein Gefühl von Nähe und Vertrautheit, das die fotografierten Motive auf besondere Weise einfängt.

In enger Abstimmung mit Fotografen

Der Kamerahersteller gibt zudem bekannt, dass diese Erweiterung als Auftakt für eine ganze Reihe sogenannter „Artist Looks“ zu sehen ist, mit denen der Funktionsumfang der App künftig schrittweise erweitert werden soll. Umgekehrt sei die Integration solcher „Artist Looks“ auch in die Kamerasysteme geplant. Die Umsetzung erfolgt dabei in enger Abstimmung mit den Künstlern.

Ich wollte einen Look entwickeln, der sich echt anfühlt – nicht überzogen, nicht künstlich. Kein zusätzliches Schärfen, keine Effekte, nur das Bild und der Moment. Die Leica LUX App hat es möglich gemacht, diese Ästhetik auf das Smartphone zu bringen – mit einer filmischen Tiefe, die ich so bislang nur von meinen Leica Kameras kannte.

-Greg Williams

Die App „Leica LUX“ lässt sich kostenlos im App Store laden, erfordert jedoch ein Abonnement zum Preis von 8 Euro pro Monat oder 80 Euro pro Jahr, wenn man den vollen Funktionsumfang nutzen will.