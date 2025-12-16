SMS-Nachfolger beim vierten Netzbetreiber
Für 1&1-Kunden: iOS 26.2 schaltet RCS-Funktion frei
Die RCS-Funktion, die auf dem iPhone bei anderen Netzbetreibern bereits seit einiger Zeit verfügbar ist, wird nun auch von 1&1 unterstützt. Voraussetzung dafür ist die Installation der am Freitag ausgegebenen iOS-Aktualisierung auf iOS 26.2. Erst mit der jüngsten iOS-Version lässt sich der SMS-Nachfolger im 1&1-Netz auf Apple-Geräten aktivieren.
Die technische Bereitstellung erfolgt durch den Mobilfunkanbieter selbst und ist direkt in die Nachrichten-App von iOS integriert.
Was sich mit RCS in der Nachrichten-App ändert
RCS steht für Rich Communication Services und erweitert den klassischen SMS-Versand um zusätzliche Chat-Funktionen. Nutzer können Text- und Sprachnachrichten sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats verschicken. Außerdem lassen sich Fotos und Videos teilen, Lesebestätigungen anzeigen und der eigene Standort übermitteln.
Auf dem iPhone erscheinen RCS-Nachrichten weiterhin in grünen Sprechblasen, wie dies auch bei SMS und MMS der Fall ist. Die Übertragung erfolgt jedoch über eine Datenverbindung. Voraussetzung ist, dass beide Gesprächspartner RCS verwenden. Ist dies nicht gegeben, stellt das System den Versand automatisch auf SMS um. Erforderlich ist eine aktive Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung.
Voraussetzungen und Aktivierung bei 1&1
Für die Nutzung von RCS benötigen 1&1-Kunden ein iPhone mit iOS 26.2 oder neuer sowie die vorinstallierte Apple Nachrichten-App. Zusätzlich muss der jeweilige Chat-Partner ebenfalls RCS aktiviert haben. Bei Geräten mit Dual-SIM lässt sich festlegen, ob die Haupt- oder Zweitnummer für RCS genutzt werden soll.
Die Aktivierung erfolgt über die Systemeinstellungen. Dazu öffnen Nutzer die Einstellungen, wählen den Bereich Apps, tippen auf Nachrichten und anschließend auf RCS-Nachricht. Über einen Schalter lässt sich der Dienst aktivieren oder deaktivieren. Nach erfolgreicher Einrichtung wird eine Systemmeldung angezeigt, die über die Freischaltung informiert.
In Apples offizieller Netzbetreiber-Übersicht ist 1&1 noch nicht als RCS-Kompatibel geführt, das 1&1 Hilfe-Center informiert jedoch schon über die Bereitstellung.
Cool
Hoffentlich kommt das Profil 3.0 bald endlich für RCS.
Nun, 3.2 wäre das aktuelle. Und ja, ich warte auch jeden Tag auf eine Nachricht hier darüber. Gerade 3.2 macht es interessant, da der Fallback auf SMS dann immens verzögert wird. Aktuell reicht es, macht wer mit iPhone den Flugmodus rein, damit er nicht mehr in RCS angezeigt wird. Da ist Android schon sehr viel weiter.
Also nun kann für mich WhatsApp echt weg. Habe da nur noch zwei Leute, beide sind bei WinSIM. Der eine hat tatsächlich nun RCS, beim anderen muss es wohl erst noch eingeschaltet werden, den rufe ich morgen mal an. Toll, dass RCS nun so verbreitet ist. Ich persönlich sende Nachrichten auch gerne über den HomePod und da da bald sogar der neue mit Display kommt, finde ich es sehr angenehm, läuft alles über die Nachrichten-App.
Mir geht auch WhatsApp derart auf den Senkel. Schon alleine die Tatsache dass whatsappen von vielen inzwischen als Synonym für Messaging verwendet wird ist leider ein großer Triumph für Meta.
Werde jetzt auch versuchen bei meinen Bekannten mit Android RCS durchzuprügeln. :)
Bisschen OT: Habt ihr das Problem evtl. auch, dass bei RCS am iPhone bei eingehenden Audionachrichten nicht angezeigt wird, wie lange die dauern? Sowohl bei mir, als auch meiner Frau steht immer nur 0:00 dahinter, sendet uns wer was.
Das wird natürlich noch sehr interessant werden, startet bald die Werbung in WhatsApp.
Ich habe ein iPhone mit Dual-SIM (privat als e-SIM; dienstlich eine klassische SIM-Karte) und beide Karten unterstützen gleichzeitig RCS.
Man muss wohl doch nicht entscheiden, mit welcher Nummer man RCS empfangen und senden möchte.
Ich habe auch ein IPhone (16ProMax) (2xESim) und konnte unter den Nachrichteneinstellungen bei beiden Netzen (Telekom&GmxFree) einschalten.
…und mit der 26.3 Beta 1 erstmal wieder weg.
Sehr coole neuerung!