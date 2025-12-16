Für 1&1-Kunden: iOS 26.2 schaltet RCS-Funktion frei

Die RCS-Funktion, die auf dem iPhone bei anderen Netzbetreibern bereits seit einiger Zeit verfügbar ist, wird nun auch von 1&1 unterstützt. Voraussetzung dafür ist die Installation der am Freitag ausgegebenen iOS-Aktualisierung auf iOS 26.2. Erst mit der jüngsten iOS-Version lässt sich der SMS-Nachfolger im 1&1-Netz auf Apple-Geräten aktivieren.

Die technische Bereitstellung erfolgt durch den Mobilfunkanbieter selbst und ist direkt in die Nachrichten-App von iOS integriert.

Was sich mit RCS in der Nachrichten-App ändert

RCS steht für Rich Communication Services und erweitert den klassischen SMS-Versand um zusätzliche Chat-Funktionen. Nutzer können Text- und Sprachnachrichten sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats verschicken. Außerdem lassen sich Fotos und Videos teilen, Lesebestätigungen anzeigen und der eigene Standort übermitteln.

Auf dem iPhone erscheinen RCS-Nachrichten weiterhin in grünen Sprechblasen, wie dies auch bei SMS und MMS der Fall ist. Die Übertragung erfolgt jedoch über eine Datenverbindung. Voraussetzung ist, dass beide Gesprächspartner RCS verwenden. Ist dies nicht gegeben, stellt das System den Versand automatisch auf SMS um. Erforderlich ist eine aktive Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung.

Voraussetzungen und Aktivierung bei 1&1

Für die Nutzung von RCS benötigen 1&1-Kunden ein iPhone mit iOS 26.2 oder neuer sowie die vorinstallierte Apple Nachrichten-App. Zusätzlich muss der jeweilige Chat-Partner ebenfalls RCS aktiviert haben. Bei Geräten mit Dual-SIM lässt sich festlegen, ob die Haupt- oder Zweitnummer für RCS genutzt werden soll.

Die Aktivierung erfolgt über die Systemeinstellungen. Dazu öffnen Nutzer die Einstellungen, wählen den Bereich Apps, tippen auf Nachrichten und anschließend auf RCS-Nachricht. Über einen Schalter lässt sich der Dienst aktivieren oder deaktivieren. Nach erfolgreicher Einrichtung wird eine Systemmeldung angezeigt, die über die Freischaltung informiert.

In Apples offizieller Netzbetreiber-Übersicht ist 1&1 noch nicht als RCS-Kompatibel geführt, das 1&1 Hilfe-Center informiert jedoch schon über die Bereitstellung.