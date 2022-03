FS Notes: Ausgabe 5 erreicht iPhone und iPad

FS Notes lässt sich auch parallel zu Apples Notiz-App nutzen und gibt euch so einen Kandidaten ausschließlich für private Inhalte an die Hand, solltet ihr die Notiz-Anwendung vielleicht schon beruflich einsetzen. Fans der Mac-App können sofort zugreifen, allen anderen empfehlen wir sich auf dem Mac erst mal ein Bild vom Funktionsumfang der Applikation zu machen.

Während die Mac-Ausgabe bereits Anfang September 2021 in Version 5.0 veröffentlicht wurde, konnte die für den Einsatz auf iPhone und iPad optimierte Mobil-Applikation erst jetzt aufschließen. Die mobile Ausgabe des sogenannten FSNotes Manager von Oleksandr Glushchenko lässt sich nun auch auf Apples Mobilgeräten in der neuen Version installieren.

Insert

You are going to send email to