Xiaomi-Event: 12 Series, Watch S1 und Xiaomi Buds vorgestellt

In Sachen Smartwatch hat Xiaomi heute die Xiaomi Watch S1 und die Xiaomi Watch S1 Active vorgestellt. Uhren im klassischen Design, die mit Saphirglas und Edelstahl- beziehungsweise Metallrahmen sowie einem 1,43-Zoll AMOLED-Display in den Markt starten.

Interessant finden wir die folgenden Eckdaten: Das Pro-Modell kann in 18 Minuten voll geladen werden. Käufer, die in den ersten 6 Monaten einen Display-Schaden haben bekommen eine kostenlose Reparatur. Nach dem Kauf ist der Zugriff auf YouTube Premium ein Vierteljahr inklusive. Die Geräte-Preise sollen um 19 Uhr deutscher Zeit auf mi.com/de bekanntgegeben werden und dürfen im Bereich von um die 1000 Euro für das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro liegen. Datenblatt : PDF-Download .

