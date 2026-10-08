FreePhone eingestellt: GMX startet neue Mobilfunktarife

Der E-Mail-Anbieter GMX erweitert sein Mobilfunkangebot um drei neue Tarife, die große Datenpakete mit zusätzlichem Cloudspeicher kombinieren. Los geht es bei monatlich 9,99 Euro für 50 GB Mobilfunkdaten und ebenso viel Online-Speicher. Wer mehr benötigt, kann bis zu 150 GB in beiden Kategorien buchen.

Die neuen Angebote entstehen in Zusammenarbeit mit 1&1. Beide Unternehmen gehören zur United Internet Gruppe. Anders als beim bislang angebotenen Gratis-Tarif GMX FreePhone richtet sich das neue Angebot damit auch an Nutzer, die größere Datenmengen benötigen und ihren Cloudspeicher gleich mitbuchen möchten.

Drei Tarife zwischen 9,99 und 19,99 Euro

GMX bietet die neuen Kombinationen in drei Größen an. Dabei entspricht der enthaltene Cloudspeicher jeweils dem monatlichen Mobilfunkdatenvolumen:

9,99 Euro monatlich: 50 GB Daten und 50 GB Speicher

50 GB Daten und 50 GB Speicher 14,99 Euro monatlich: 100 GB Daten und 100 GB Speicher

100 GB Daten und 100 GB Speicher 19,99 Euro monatlich: 150 GB Daten und 150 GB Speicher

Alle drei Tarife enthalten eine Allnet-Flatrate für Telefonate. Die maximale Geschwindigkeit im Mobilfunknetz liegt bei 50 MBit/s. Eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht, auch eine einmalige Bereitstellungsgebühr fällt nicht an. Voraussetzung für die Buchung ist ein GMX-Konto.

Die Kombination aus Mobilfunk und Cloud dürfte vor allem für Anwender interessant sein, die ohnehin zusätzlichen Online-Speicher benötigen. Wer ausschließlich einen Handytarif sucht, muss den mitgelieferten Cloudspeicher dagegen nicht zwangsläufig als Vorteil verbuchen.

Kostenloser FreePhone-Tarif nicht mehr erhältlich

Mit GMX FreePhone hatte das Unternehmen im November 2024 einen kostenlosen eSIM-Tarif eingeführt. Dieser bietet monatlich 3 GB Datenvolumen sowie eine Flatrate für Telefonate und SMS. Später folgten allerdings eine deaktivierbare Datenautomatik und zusätzliche Bedingungen für die kostenlose Nutzung.

Inzwischen lässt sich GMX FreePhone nicht mehr neu bestellen. Darauf weist der Anbieter in seinen aktuellen Hilfeinformationen hin. Bestandskunden können ihre bestehenden Verträge jedoch unverändert weiternutzen und über die GMX FreePhone Servicewelt verwalten. Ob das kostenlose Angebot zu einem späteren Zeitpunkt wieder für Neukunden geöffnet wird, bleibt offen.

Die neuen Kombitarife setzen stattdessen auf feste monatliche Grundgebühren und deutlich größere Datenpakete. Begleitend zur Einführung überarbeitet GMX auch seinen Markenauftritt mit einem neuen Logo und angepassten Farben. Die verschiedenen digitalen Dienste sollen künftig stärker als zusammengehöriges Angebot wahrgenommen werden.