Auch UGREEN erkennt das iPhone jetzt beim Laden

Mit dem Nexode Pro 45W bringt UGREEN ein kompaktes USB-C-Netzteil mit Display auf den Markt, das nicht nur Leistungswerte anzeigt. Das Ladegerät erkennt kompatible Apple-Geräte, erhält vom iPhone Informationen zum aktuellen Ladezustand und kann seine Leistungsabgabe daran anpassen. Zum Start wird das Modell für 25,99 Euro angeboten, regulär werden 34,99 Euro genannt.

UGREEN folgt damit einem Trend, den Anker im Frühjahr mit dem Anker Nano 45W mit Smart Display angestoßen hat. Wir hatten uns das ungewöhnliche Netzteil damals zum Marktstart ausführlicher angesehen. Neben Geräteerkennung und Statusanzeige gehörte dort bereits ein reduzierter Lademodus zum Konzept.

Ladeleistung von außen begrenzen

Interessant sind diese Netzteile vor allem für Nutzer, die das Ladeverhalten lieber von außen beeinflussen möchten. Statt sich ausschließlich für oder gegen Apples 80-Prozent-Ladelimit auf dem iPhone zu entscheiden, kann das Netzteil auf den gemeldeten Ladezustand reagieren und seine Leistungsabgabe entsprechend anpassen.

UGREEN nennt hierfür unter anderem den Modus „Safe Charging“. Daneben überwacht „Thermal Control Active+“ die Temperatur während des Ladens. Eine Balkenanzeige auf dem Display visualisiert den Abstand zur festgelegten Temperaturgrenze. Zusätzlich erscheinen Ladeleistung, Spannung, Stromstärke und das verwendete Ladeprotokoll. Auch PD und PPS werden ausgewiesen.

Display drehen und Modi direkt wählen

Die Bedienung erfolgt direkt am Netzteil. Antippen weckt die Anzeige und wechselt zwischen den Ansichten. Ein längerer Druck dient zur Auswahl der Betriebsarten, mit drei Sekunden Haltezeit lässt sich das Display um 180 Grad drehen. Die Anzeige selbst ist um 45 Grad geneigt und soll dadurch an unterschiedlich ausgerichteten Steckdosen gut lesbar bleiben.

Wird der Dauerbetrieb deaktiviert, schaltet sich das Display nach fünf Minuten ohne Bedienung ab. Ohne angeschlossenes Gerät können wechselnde Katzenmotive erscheinen. Über den einzelnen USB-C-Anschluss liefert das Nexode Pro bis zu 45 Watt. UGREEN nennt für ein iPhone 17 Pro eine Ladung von 0 auf 70 Prozent innerhalb von 30 Minuten. Auch ausgewählte iPads sowie MacBook Air und MacBook Neo können mit dem 45-Watt-Stecker problemlos geladen werden.