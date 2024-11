fraenk erhöht Surfgeschwindigkeit und bietet neue App-Optionen

Gute Nachrichten für Nutzer des von der Deutschen Telekom angebotenen App-Tarifs fraenk: Kunden können sich ab sofort über eine Verdopplung der Surfgeschwindigkeit freuen. Der Mobilfunktarif im Telekom-Netz bietet künftig im Download bis zu 50 Mbit/s und im Upload bis zu 25 Mbit/s – und das ohne Preisänderung.

Während Neukunden sofort auf die höhere Geschwindigkeit zugreifen können, sollen Bestandskunden sukzessive bis zum 7. November umgestellt werden.

Mehr Speed, neue App-Funktionen

Neben der höheren Geschwindigkeit stellt fraenk neue Funktionen in der App bereit. Kunden können nun ihre SIM-Karte bequem in eine eSIM umwandeln, was vor allem im Zuge eines Gerätewechsels praktisch sein kann. Über den grundsätzlichen Vorgang der Umwandlung haben wir bereits berichtet:

SIM in eSIM konvertieren: Direkt per iPhone möglich

Auch die Zahlungsmethode lässt sich ab sofort einfacher anpassen: Wer im Bestellprozess PayPal gewählt hat, kann diese Auswahl nun auf ein SEPA-Lastschriftmandat umstellen. Die nötigen Informationen finden Kunden auf der fraenk-Website. Die anfängliche PayPal-Pflicht hat der App-Tarif bereits Ende 2022 abgeschafft.

Tarife ohne Vertragsbindung

Die Kosten des fraenk-Tarifs bleiben bei monatlich 10 Euro. Dafür gibt es 12 GB Datenvolumen sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS. Für fünf Euro mehr können Kunden weitere 10 GB hinzubuchen. Zusätzlich gibt es die Option, über das „fraenk for friends“-Programm 3 GB extra Datenvolumen zu erhalten, wenn Neukunde mit dem persönlichen Empfehlungslink geworben werden. Ganz nett, aber denk immer daran, Freunde, Familie und Kommentarspalten nicht mit euren Links zu nerven.

Mit den aktuellen Anpassungen möchte fraenk seinen Kunden mehr Geschwindigkeit und Komfort bieten, und scheint damit ins Schwarze zu treffen. Wir haben selten so viele E-Mail-Hinweise zu Tarifänderungen bekommen, wie heute. Danke dafür!

Alle Details lassen sich auf der Webseite des Anbieters nachlesen.