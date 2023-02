iPhone-Problem: Always-on-Display schaltet sich ständig ab

Apple hat den Always-On-Modus so implementiert, dass der Bildschirm immer dann komplett deaktiviert wird, wenn das iPhone beispielsweise in der Tasche steckt, mit dem Bildschirm nach unten liegt, mit CarPlay verbunden ist oder wenn der Fokus „Schlafen“ aktiviert ist.

Das mit dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max eingeführte Always-On-Display macht offenbar bei etlichen Nutzern Probleme. Wie es scheint, handelt es sich dabei allerdings nicht um einen Hardware-Fehler, vielmehr sieht es so aus, als sei die Software-Steuerung der Funktion im Anschluss an das bereits im Dezember veröffentlichte Update auf iOS 16.2 durcheinander gekommen. Die Probleme wurden zwar längst bei Apple gemeldet, allerdings auch mit iOS 16.3 noch nicht korrigiert.

