Zaghafte Annäherung zwischen Android und iOS
AirDrop und Quick Share: Apple und Google teilen geräteübergreifend
Google und Apple nähern sich bei der Dateiübertragung ein Stück weiter an. Mit der Einführung einer erweiterten Quick-Share-Funktion für die Pixel 10 Geräte ermöglicht Google erstmals einen direkten Austausch mit Apples AirDrop.
Nutzer beider Plattformen können Fotos, Videos und Dokumente senden, ohne auf Umwege wie Messaging Dienste oder Cloud Speicher zurückzugreifen. Die Übertragung erfolgt weiterhin lokal zwischen den Geräten, sodass Inhalte nicht über externe Server laufen.
Voraussetzung auf iPhones bleibt der zeitlich begrenzte 10-Minuten-Annahmemodus, der sicherstellt, dass Nutzer den Empfang kontrollieren. Nach Angaben von Google soll sich dieser Ansatz schrittweise auf weitere Android Modelle ausweiten.
Gemeinsame technische Grundlage
Die Annäherung zwischen beiden Unternehmen basiert auf einer neuen technischen Schicht, die den Austausch stabil und sicher gestaltet. Google setzt dafür auf Rust als Programmiersprache, da diese Speicherfehler wirksam verhindert und damit typische Angriffspunkte reduziert.
Ergänzt wird dies durch die Sicherheitsarchitektur der Betriebssysteme, die sowohl bei Android als auch bei iOS tief im System verankert ist. Durch diese Kombination entsteht eine Lösung, die nicht nur plattformübergreifend funktioniert, sondern gleichzeitig die jeweiligen Stärken beider Systeme nutzt. Google betont, dass interne Tests und externe Prüfungen die Widerstandsfähigkeit der neuen Schnittstelle bestätigt haben.
Wachsende Interoperabilität im Sinne der EU
Die Zusammenarbeit beider Unternehmen lässt sich auch als Schritt zu mehr Offenheit zwischen den Plattformen lesen. Die Europäische Union fordert seit längerem mehr Interoperabilität, damit Dienste verschiedener Anbieter reibungsloser zusammenarbeiten.
- Neue EU-Vorgaben konkret: Hier muss Apple iOS jetzt umbauen
Die jetzt gestartete Unterstützung zwischen Quick Share und AirDrop zeigt, dass Apple bereit ist, den Datenaustausch nicht mehr ausschließlich im eigenen Ökosystem zu halten. Google wiederum signalisiert mit dieser Umsetzung, dass plattformübergreifende Funktionen langfristig ausgebaut werden sollen.
