Während die Apple Watch meist nach zwei Tagen wieder ans Ladegerät muss, sprechen andere Hersteller hier von mehreren Wochen. So auch Amazfit. Der Hersteller kündigt jetzt den Start seiner neuen Balance-Modelle an.

Die Uhren richten sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig Kraft- und Ausdauertraining kombinieren. Beide Geräte setzen auf große AMOLED-Displays und versprechen lange Akkulaufzeiten von bis zu vier Wochen.

Bis zu vier Wochen Akkulaufzeit

Die Amazfit Balance Ultra kommt dabei ausschließlich mit Titangehäuse und wird vom Hersteller als robustere Premium-Variante positioniert. Die Uhr wiegt laut Amazfit 57 Gramm und soll mit einer Akkuladung bis zu 30 Tage durchhalten, bei aktiviertem GPS bis zu zwei Tage lang. Die kleinere Balance 3 kommt wahlweise mit einem Gehäuse aus Edelstahl oder Titan auf den Markt und bringt je nach Ausführung 62 beziehungsweise 55 Gramm auf die Waage. Hier soll der Akku laut Amazfit bis zu drei Wochen durchhalten.

Beide Modelle verfügen über ein 1,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Helligkeit von bis zu 3000 Nits. Dadurch soll das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar bleiben. Der Bildschirm wird durch Saphirglas vor Kratzern geschützt und ist laut Hersteller auch mit verschwitzten Händen oder Handschuhen bedienbar.

Dual-Band-GPS und Offline-Karten

Als Basis für die Erfassung von Distanz und Tempo dient ein integriertes Dual-Band-GPS mit Unterstützung für sechs Satellitensysteme. Bei Bedarf stehen Offline-Karten direkt auf der Uhr zur Verfügung. Amazfit zufolge arbeitet in den neuen Modellen ein überarbeiteter Prozessor, der die Karten schneller laden und aktualisieren kann.

Neben dem Tracking von Wettkämpfen und Trainings kann die Uhr auch Daten wie Schlafdauer, Herzfrequenzvariabilität und Trainingsbelastung erfassen und mit subjektiven Angaben zum eigenen Wohlbefinden kombinieren, um Empfehlungen für Training oder Erholung zu generieren.

Ab Monatsende erhältlich

Die Balance Ultra wird hierzulande voraussichtlich zum Monatswechsel zum Preis von 599,90 Euro in den Handel kommen. Für die Amazfit Balance 3 muss man in der Edelstahlversion 369,90 Euro und mit Titan-Gehäuse 449,90 Euro rechnen.