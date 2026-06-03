Balance 3 und Balance Ultra
Amazfit: Neue Sportuhren mit bis zu 4 Wochen Akkulaufzeit
Während die Apple Watch meist nach zwei Tagen wieder ans Ladegerät muss, sprechen andere Hersteller hier von mehreren Wochen. So auch Amazfit. Der Hersteller kündigt jetzt den Start seiner neuen Balance-Modelle an.
Die Uhren richten sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig Kraft- und Ausdauertraining kombinieren. Beide Geräte setzen auf große AMOLED-Displays und versprechen lange Akkulaufzeiten von bis zu vier Wochen.
Bis zu vier Wochen Akkulaufzeit
Die Amazfit Balance Ultra kommt dabei ausschließlich mit Titangehäuse und wird vom Hersteller als robustere Premium-Variante positioniert. Die Uhr wiegt laut Amazfit 57 Gramm und soll mit einer Akkuladung bis zu 30 Tage durchhalten, bei aktiviertem GPS bis zu zwei Tage lang. Die kleinere Balance 3 kommt wahlweise mit einem Gehäuse aus Edelstahl oder Titan auf den Markt und bringt je nach Ausführung 62 beziehungsweise 55 Gramm auf die Waage. Hier soll der Akku laut Amazfit bis zu drei Wochen durchhalten.
Beide Modelle verfügen über ein 1,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Helligkeit von bis zu 3000 Nits. Dadurch soll das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar bleiben. Der Bildschirm wird durch Saphirglas vor Kratzern geschützt und ist laut Hersteller auch mit verschwitzten Händen oder Handschuhen bedienbar.
Dual-Band-GPS und Offline-Karten
Als Basis für die Erfassung von Distanz und Tempo dient ein integriertes Dual-Band-GPS mit Unterstützung für sechs Satellitensysteme. Bei Bedarf stehen Offline-Karten direkt auf der Uhr zur Verfügung. Amazfit zufolge arbeitet in den neuen Modellen ein überarbeiteter Prozessor, der die Karten schneller laden und aktualisieren kann.
Neben dem Tracking von Wettkämpfen und Trainings kann die Uhr auch Daten wie Schlafdauer, Herzfrequenzvariabilität und Trainingsbelastung erfassen und mit subjektiven Angaben zum eigenen Wohlbefinden kombinieren, um Empfehlungen für Training oder Erholung zu generieren.
Ab Monatsende erhältlich
Die Balance Ultra wird hierzulande voraussichtlich zum Monatswechsel zum Preis von 599,90 Euro in den Handel kommen. Für die Amazfit Balance 3 muss man in der Edelstahlversion 369,90 Euro und mit Titan-Gehäuse 449,90 Euro rechnen.
Die technisch überholten AW mit ihren Uralt UI und lächerlichen Akku LFZ verkaufen sich nur noch wegen dem Nimbus der Marke und der Schnittstellen Blockade.
Ist das so?
Schreibt er doch. Dann muss es doch stimmen. Ist bestimmt gut informiert
Ein Stück weit hat er schon recht. Hab jetzt zwei Apple Watches durch. Das man die öfter laden muss als einen Kindle ist schon klar. Meine Watches haben alle einen ganzen Tag durchgehalten. Das Problem war aber bei mir: nach einem Dreiviertel Jahr war der Akku so durch, dass die Watch eben keinen ganzen Tag mehr gehalten hat. D.h. ab 16:00 war die Gangreserve an, um 18:00 war die Uhr tot.
Ich bin gespannt, inwieweit das Öffnen des Ökosystems mit den Nicht-Apple-Uhren aussieht. Meine nächste Smartwatch wird jedenfalls keine mehr von Apple.
Hab ne xiaomi redmi watch 5 für 80€, die kann Einiges, bis auf siri (Sprachbefehle usw.) und Apple-Music oder Nachrichten via Uhr beantworten.
Aufgeladen zuletzt vor 9 Tagen und hat noch 55% Akku, also hält sie insgesamt knapp 18 Tage.
Es gibt auch nen super-Sparmodus, dann sind nur noch die Uhr und der Schrittzähler aktiv, dann sagt sie mir bei o.g. Akkustand grad was von 18 TAgen (=36 Tage hochgerechnet).
Habe alles an: Schlafracking, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, automatische Trainingserkennung usw.
Benachrichtigungen von Messengern und IoT-Geräten kommen auch auf der Uhr an, eine FSE ist auch integriert (die taugt aber nicht viel, wenn die Umgebung laut ist).
Wer also nicht via Uhr Musik hören will / muss, sondern das Handy dabei hat und nur Benachrichtigungen lesen können, sowie Trainingsdaten aufzeichnen will ist m.E. damit ganz gut bedient.
Ist das so? Wo doch gerade in Europa alle Schnittstellen des iPhone geöffnet werden…
So oft lade ich sie nicht. Ist auch schnell voll. Die vorgestellte Uhr hält mit GPS nur zwei Tage.
Ich lade sie jeden Tag. Mein iphone aber auch.
Das UI von Amazfit ist warum genau so viel besser?
Und vielleicht weil Apple der einzige Hersteller ist, bei dem man sein Handy zu Hause lassen kann, da esim fähig. Warum das die anderen nicht schaffen verstehe ich nicht….
Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Erstaunlich was an Laufzeit doch geht. Warum bekommt Apple das nicht hin?
Ich glaube das da ist eine Sportuhr aber keine smartwatch. Ist ein Unterschied.
Das frage ich mich seit Jahren
Die hier genannten Uhren sind Sportuhren und nicht in erster Linie Smart Watches. Ist einfach von der Nutzung her nicht vergleichbar. Andererseits kann Apple sicher auch noch die Laufzeit optimieren, gerade bei den nicht Ultra-Modellen finde ich den Akku auch zu schwach.
Verstehe ich auch nicht. Bin von der AW 10 auf eine Huawei Watch gewechselt, der Akku hält mindestens 6 Tage. Länger, wenn ich wenig trainiere. Bis auf Apple Pay (man kann Curve nutzen, benötige ich aber nicht) kann sie alles, was die AW auch konnte.
welches Modell hast du und kann die tatsächlich dann auch apple Musik (im Abo) abspielen, ohne dass du das Handy dabeihaben musst?
Wie sieht’s mit SIRI-Befehlen aus?
Gefällt mir optisch sehr gut.