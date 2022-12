Apple liefert Infos zu den AirTag-Updates nach

Apple hat über die letzten Wochen hinweg in verschiedenen Anläufen neue Firmware-Versionen für seien AirTags ausgegeben. Wir konnten zwar schon über die Updates an sich berichten, mangels offizieller Informationen nicht jedoch über die damit verbundenen Änderungen.

Jetzt hat Apple erstmals seit dem Frühjahr wieder sein Info-Dokument mit Namen „Was ist neu in den Firmwareupdates für AirTag“ aktualisiert – bislang allerdings nur in der englischen Version. Hier wurden nun die Informationen betreffend der letzten beiden Firmware-Updates für die AirPods mit den Versionsnummern 2.0.24 und 2.0.36 ergänzt.

Während sich das erste Update darum kümmert, die Hinweise im Zusammenhang mit unbekannten und sich mitbewegenden AirTags zu verbessern und deren Auffinden zu erleichtern, wurde mit dem in der vergangenen Woche bereitgestellten AirTag-Update auf Version 2.0.36 einen Fehler behoben, der dafür verantwortlich war, dass der in die AirTags integrierte Beschleunigungsmesser in manchen Situationen nicht aktiviert wurde.

Die jeweils installierte Firmware-Version lässt sich abrufen, indem man einen AirTag in Apples „Wo ist?“-App im Bereich „Objekte“ auswählt und dort auf dessen Namen tippt. In der Folge werden ergänzend sowohl die Seriennummer als auch die aktuelle Firmware-Version des AirTag angezeigt.

AirTag wird nicht mehr vor Weihnachten geliefert

Falls ihr zu Weihnachten einen AirTag verschenken wollt, wird es inzwischen allerdings ziemlich eng. Bei Apple hätte man für eine rechtzeitige Lieferung schon vor einer Woche bestellen müssen und auch sonst werden im Versandhandel meist schon Liefertermine erst nach Weihnachten genannt. Wer auf Nummer sicher gehen will, versucht das Zubehör irgendwo vor Ort zu kaufen.

Apple hat weiterhin seine Webseite mit den Bestellfristen für Weihnachten laufen. Hier sind zahlreiche Termine ohnehin schon verstrichen. Generell ist bei Apple der morgige Mittwoch der letzte Termin, an dem sich überhaupt Bestellungen mit einer Liefergarantie vor Weihnachten absetzen lassen.