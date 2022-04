FluxMusic 5.0: Geheimtipp mit 40 kostenlosen Streams

Die Online-Radio-Applikation FluxMusic ist in Version 5.0 erschienen und nach wie vor eine Download-Empfehlung für Anwender die nicht ausschließlich auf die eigene MP3-Sammlung und den Streaming-Dienst ihrer Wahl setzen, sondern darüber hinaus auf Lust auf neue Musikempfehlungen und den einfachen Zugriff auf zahlreiche Genre-Streams haben.

Vollprogramm und Genre-Streams

Genau dies bietet der gänzlich kostenfreie iPhone-Download des privaten Berliner Radiosenders nämlich in einer gut sortierten Oberfläche an. So lässt sich die Anwendung nach dem Start für den direkten Zugriff auf das Angebot der 40 kostenlosen Radio-Streams des Senders nutzen. Hier könnt ihr entweder auf das Flux-Vollprogramm setzen, wenn euch nach einem Querbeet-Mix durch Indie und Alternative, Elekronisches und Clubmusik sowie Hip-Hop und Gitarren-Rock ist oder gezielt einen der gut sortierten Genre-Streams ansteuern.

Diese sind in ihrer Auswahl vielfältig und bieten nicht nur nach Epochen sortierte Audioinhalte im 60er, 70er, 80er, 90er und 2000er-Radio an, sondern auch Berliner Clubmusik (Sound of Berlin), lange DJ-Mixe (Clubsandwich), Oldschool-Hip-Hip (Boom Classics), Yoga Sounds, Jazzradio, Indie Disco, Chillhop und die hervorragende Kinder-Musik-Zusammenstellung Mini Flux an.

Zudem Podcasts und Mediathek

In der iPhone-Applikation lassen sich die Flux-Streams direkt aufrufen und abspielen, zeigen eine detaillierte Playlist der zuletzt wiedergegebenen Tracks an und informieren über den laufenden Song – Coverart natürlich inklusive.

Darüber hinaus gewährt die Applikation Zugriff auf das umfangreiche Podcast-Angebot des Senders und besitzt eine AirPlay-Integration für das direkte Streamen auf vorbereitete Lautsprecher. FluxMusic ist in Version 5.0 weiterhin eine Empfehlung und gesellt sich zum französischen Radio FIP, das eine vergleichbare Auswahl aus Genre-Streams anbietet und ebenfalls erst kürzlich überarbeitet wurde.