„Alexa, koppeln“: Echo-Geräte als Bluetooth-Lautsprecher am iPhone

Über mindestens einen Echo-Lautsprecher dürfte inzwischen wohl fast jeder zweite Haushalt in der Bundesrepublik verfügen, Grund genug, hier einen Hinweis einzustreuen, der zu gleichen Teilen sowohl offensichtlich als auch weitgehend unbekannt ist: Aktive Echo-Lautsprecher lassen sich in wenigen Sekunden auch zu Bluetooth-Lautsprechern für nahezu beliebige Mobilgeräte umfunktionieren – ganz ohne App und Hardware-Tasten.

Ohne App und Hardware-Tasten

Dabei können nicht nur die Besitzer der Echo-Geräte von der Bluetooth-Funktion Gebrauch machen, sondern auch anwesende Freunde und Kollegen, wenn es sich etwa um im Büro platzierte Geräte handelt. Sind diese doch nicht nur in der Lage, Musik per Sprachbefehl zu streamen, sondern lassen sich auch als klassische Bluetooth-Lautsprecher für Tablet und Smartphone nutzen.

Um dies zu ermöglichen, muss das Echo-Gerät bereits einmal mit der Alexa-App eingerichtet worden und ins WLAN-Netz eingebucht sein. Die Ersteinrichtung sowie der anschließende Verbindungsaufbau mit dem WLAN und die Anmeldung am Amazon-Konto sollte in den allermeisten Fällen jedoch schon durchlaufen sein. Ist dies der Fall, können bei Bedarf jederzeit neue Bluetooth-Verbindungen hergestellt werden.

Sobald das Echo-Gerät eingerichtet ist, kann es über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Dazu wird der Echo entweder per Sprachbefehl in den Kopplungsmodus versetzt („Alexa, koppeln“) – alternativ lässt sich eine neue Geräteverbindung auch über die Alexa-App herstellen. In der App wählt der Nutzer den Echo und anschließend die Bluetooth-Einstellungen, um ein neues Gerät zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung fungiert das Echo-Gerät als Lautsprecher für alle Audioinhalte des Smartphones.

Unabhängig vom Streaming-Modus

Der Bluetooth-Betriebsmodus arbeitet dabei vollkommen unabhängig vom regulären Streaming-Modus über das Heimnetzwerk. Um Musik von Streaming-Diensten wie etwa Spotify abzuspielen, kann der gewünschte Dienst über die Alexa-App unter den Einstellungen für Musik und Podcasts verknüpft werden. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt dann entweder direkt am Smartphone oder per Sprachbefehl an Alexa.

Merken müsst ihr euch eigentlich nur den Sprachbefehl „Alexa, koppeln”, mit diesem lassen sich beliebige Echo-Geräte in der direkten Umgebung direkt in Bluetooth-Lautsprecher verwandeln.