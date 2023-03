Neue GeePeeTee-App: MacGPT-Macher bringt ChatGPT auf das iPhone

Bruins GeePeeTee-App ist ein weiterer Schritt in Richtung einer einfacheren Nutzung des KI-Textgenerators, dessen durchschlagender Erfolg kürzlich für einen offenen Brief mehrere Wissenschaftler und prominenter Persönlichkeiten sorgte, die ein Moratorium der Entwicklung von KI-Projekten in der Leistungsklasse von ChatGPT forderten.

Der Entwickler von MacGPT, Jordi Bruin , lässt die Kommunikation mit dem Chatbot dabei nicht über die eigenen Server laufen, sondern bietet euch die Möglichkeit einen eigenen API-Schlüssel einzutragen und so das persönliche OpenAI-Konto mit der Anwendung zu nutzen. MacGPT funktioniert hier also lediglich als native Benutzeroberfläche für den smarten KI-Textgenerator.

