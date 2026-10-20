Länder beraten neuen Tarif
Flexibles Deutschlandticket per App: Check-in statt Monatsabo
Das Deutschlandticket könnte einen flexiblen Begleiter für Gelegenheitsfahrer bekommen. Auf der Verkehrsministerkonferenz am 21. und 22. Oktober beraten Bund und Länder über einen bundesweiten elektronischen Tarif, der vollständig per Smartphone funktionieren soll. Nordrhein-Westfalen und Hamburg haben den Vorschlag eingebracht.
Die Idee erinnert an ein Deutschlandticket ohne festes Monatsabo. Fahrgäste checken beim Einsteigen per App ein und am Ziel wieder aus. Die Abrechnung erfolgt anschließend automatisch. Wer nur gelegentlich Bus und Bahn nutzt, müsste damit weder ein dauerhaftes Abo abschließen noch vor jeder Fahrt den passenden Verbundtarif heraussuchen.
Die App übernimmt Tarifwahl und Abrechnung
Als Vorbild dient das Modell eezy.nrw. Dort startet die Fahrt mit einem Fingertipp in einer unterstützten App. Die Startposition wird per GPS erfasst, ein Ziel muss vorab nicht angegeben werden. Nach dem Auschecken berechnet das System den Fahrpreis aus einem Grundbetrag und der Luftlinienentfernung zwischen Start und Ziel.
Tarifzonen und Preisstufen treten damit in den Hintergrund. Gleichzeitig ist der Monatsbetrag gedeckelt und kann nicht über den Preis des Deutschlandtickets hinausgehen. Im September 2026 wurden in Nordrhein-Westfalen 1,4 Millionen Fahrten über das System gezählt.
Die Entwicklung kommt nicht aus dem Nichts. Bereits 2019 führte mobil.nrw mehrere Nahverkehrstarife in einer App zusammen. Der jetzt diskutierte Ansatz geht einen Schritt weiter: Die App soll nicht nur Tickets verkaufen, sondern selbst entscheiden, welcher Preis für die zurückgelegte Strecke anfällt.
Noch fehlt das bundesweite Tarifmodell
Auf der Tagesordnung der Verkehrsminister steht das Thema als „Bundesweiter elektronischer Gelegenheitstarif“. Nordrhein-Westfalen soll das Konzept weiter ausarbeiten. Wie die Preisberechnung bundesweit aussehen könnte und welche Apps den Tarif anbieten würden, ist bislang offen.
Die Rheinische Post berichtet zudem, dass das Angebot ausdrücklich als Ergänzung zum Deutschlandticket gedacht ist. Dieses soll im kommenden Jahr 66,80 Euro kosten. Ein Beschluss zur Einführung des flexiblen App-Tarifs liegt noch nicht vor. Zunächst geht es darum, aus dem NRW-Modell ein System zu entwickeln, das über Verbund- und Ländergrenzen hinweg funktioniert.
Sehr schöne Idee. Leider wurde in Hamburg so ein System leider wieder eingestellt. Basierte auf dem Prinzip, wie es zb in London der Fall ist und man hat immer den besten Tarif erhalten
Und in NRW ist eezy.nrw immer garantiert preiswerter als alle anderen Tarife. Besser kann
man nicht fahren.
Gab (gibt) es im VVS (Raum Stuttgart) bis Ende Oktober auch. Ob es weitergeführt wird, weiß ich nicht.
CiCoBW, Gibt es immer noch, das Angebot ist unbefristet. Dabei sind die Kosten auf 72 € im Monat gedeckelt, wenn man weniger fährt, bezahlt man entsprechend weniger. Die von dir angesprochene Rabattaktion mit einer Deckelung auf das Deutschlandticket (63€) endet Ende Oktober 2026.
Beispiel andere Länder:
Beim Einsteigen hält man die Kreditkarte ab einen Automaten dran. Beim Aussteigen das Selbe. Wenn man mehrere Fahrten an einem Tag wird automatisch eine Tageskarte gebucht, wenn sie günstiger ist. In Holland geht das inkl. Bus, Straßenbahn und Fernzug. In Amsterdam in den Bus einsteigen, in Arnheim aus dem anderen Bus aussteigen. Preis wird automatisch berechnet. So einfach.
Sowas bekommt Deutschland nicht hin.
Geistig fehlt hier das know how.
Bla bla kann man gut.
Ja, das kann man gut aus Deinem Kommentar herauslesen.
Du bist Deutschland dann wohl.
Sogar inklusive Fähren und U-Bahn (Amsterdam), wir fanden das genial.
Die Idee finde ich sehr gut. Vor Jahren gab es das schon mal, ich glaube von der Bahn, hat aber außer mir gefühlt niemand genutzt und dann war es auch wieder weg. Zumindest in Berlin.
Das stimmt. Touch&Travel war es. Gab es auch im Fernverkehr. Wurde damals aber nicht so angenommen. Die Texhnologie dahinter wurde dann, meine ich, Verkehrsverbünden angeboten.
Das Problem vor einigen Jahren war dass die Leute erstens nicht per GPS überwacht werden wollten und es teilweise technische Schwierigkeiten / kein Empfang/kein Akku gab. Es gibt auch keine anonyme Nutzung wie beim Deutschlandticket mit der physischen Karte. Daher wurde es aufgrund der geringen Nutzung auch in Hamburg wieder eingestellt.
Einen erneuten Versuch wäre es dennoch wert, seitdem es vielen egal ist und ChatGPT und co mit privaten Daten füttern.
Was ich nicht verstehe: warum gibt es dann noch das Deutschlandticket wenn es nicht günstiger sein kann und man an ein Abo gebunden ist?
Es gibt viele (z. B. Pendler), für die sich das Deutschlandticket sowieso jeden Monat lohnt. In dem Fall ist das Abo praktischer, weil man eben nicht bei jeder Fahrt darüber nachdenken muss.
Ne Einzel-/Gelegenheitsfahrt dermaßen teurer, zusammengerechnet gegenüber einer 4er Karte. Das wird wohl nix.
Ich bin bei der Idee zwiespalten.
1) Warum sollte man überhaupt ein Deutschlandticket abonnieren, wenn der Höchstbetrag alter Einzelfahrten auf dem gleichen Preis gedeckelt ist?
2) Ein Pauschalpreis wie das Deutschlandticket lebt doch auch davon, dass eben nicht jeder den Betrag maximal ausnutzt.
Ich befürchte dadurch wird das Deutschlandticket auf mittelfristige Sicht teurer, da die Einnahmen sinken werden bei mindestens gleichbleibenden Kosten.
Die Frage ist, ob deine Einzelfahrt(en)-, Tages- oder Monatskosten gedeckelt werden!? Das habe ich nicht aus dem Beitrag herauslesen können.
Hatten wir in Hamburg ja bereits mit „HVV Switch“. Ist leider wieder eingestellt worden, schade, fand ich sehr praktisch und habe ich gerne genutzt.
Aber wenn es nun einen neuen Anlauf gibt, umso besser!
Ich nutze seit langem die App Fairtiq für München und für NRW. In NRW gibts auch eezy oder so, das baut darauf auf.
In Dänemark seit über 10 Jahten Realität mit der Rejsekort, erst eine NFC-Karte, jetzt eine App. Nutze ich sehr gerne, wenn ich dort unterwegs bin.
Manchmal finde ich es peinlich, wie weit wir in solchen (digitalen) Dingen den Skandinaviern hinter her hinken.
Ich finde es immer peinlich…
in Nürnberg Käufer das auch unter „Egon“
Wenn ich den Artikel richtig lese, dann ist der Preis für eine Fahrt gedeckelt auf den Preis des Dtl Tickets!? Frage numero uno: Wer verfährt mit einer Fahrt mehr als 60€ im Nah- oder Regionalverkehr!? Viel schlauer wäre die Lösung, sobald du über mehrere Tage bzw. innerhalb eines Monats den Deckelungspreis reißt, wird das Dtl Ticket automatisch gebucht und du zahlst nur noch die Differenz zu deinen aktuellen Ticketkosten bzw. bekommst die Differenz zurück, die du mit deinen gekauften Karten drüber liegst. Oder ist das der Plan und ich habe das nicht richtig gelesen!?
@Maik das ist der Plan, zumindest funktioniert dies so in NRW beim easy Ticket