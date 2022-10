Fitness+ ab Montag ohne Apple Watch und mit neuen Inhalten

Apple bietet Fitness+ künftig auch für Kunden an, die keine Apple Watch besitzen. Auch wenn sich die Apple-Uhr inzwischen sehr gut verkauft, die Neuerung dürfte die Zahl der potenziellen Kunden für das Fitness-Abonnement deutlich erweitern.

Die Öffnung von Fitness+ für Apple-Kunden ohne Apple Watch wurde ja schon vor geraumer Zeit angekündigt. Mit Blick auf den Start am Montag hat Apple nun ein paar zusätzliche Details in diesem Zusammenhang bekanntgegeben. Die Erweiterung ist Bestandteil der für den 24. Oktober, also für Montag angekündigten Freigabe von iOS 16.1.

Apple will die Attraktivität von Fitness+ für Bestandskunden und neue Abonnenten unter anderem mit verschiedenen Erweiterungen steigern. Als Werbeträger in der ersten Reihe muss hier einmal mehr Taylor Swift herhalten. Apple ergänzt unter anderem aktuelle Titel aus dem für morgen angekündigten neuen Taylor-Swift-Album „Midnights“ und widmet der Sängerin auch ein „Artist Spotlight“ bei Fitness+.

Als neues Trainingsprogramm hat Apple für Montag „Yoga für Läufer“ angekündigt, das vom Ultramarathonläufer Scott Jurek begleitet wird. Wer der englischen Sprache ausreichend mächtig ist, kann sich von der nächsten Woche an zudem neue „Zeit fürs Gehen“-Episoden zu Gemüte führen, darunter die mit dem Emmy ausgezeichnete Schauspielerin Hannah Waddingham, die Sängerin Meghan Trainor und die ehemalige Astronautin Eileen M. Collins.

Obendrauf gibt es von Montag an noch drei neue Workout-Sammlungen auf Fitness+: „Totally ’80s Cycling“, „Best Mindful Cooldowns for Athletes“ und eine „14-Day HIIT and Strength Challenge“.

Apples Fitness-Abo schlägt pro Monat mit 9,99 Euro zu Buche, alternativ bietet hier Apple auch einen vergünstigten Jahrespreis in Höhe von 79,99 Euro an. Im Rahmen einer Sonderpromotion können Apple-Kunden Fitness+ beim Kauf eines neuen iPhone, iPad oder Apple TV drei Monate lang kostenlos nutzen.