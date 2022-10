Google-Widgets für den Sperrbildschirm: Von Google Maps bis YouTube

Gmail zeigt die Anzahl neuer Nachrichten seit dem letzten Öffnen des Posteingangs an und damit verbunden auch gleich, in welchen Kategorien sich die neuen E-Mails befinden. Das Widget von Google Drive ermöglicht den schnellen Zugriff auf dort gespeicherte Dokumente. Mit weiteren Widgets kann man den Chrome-Webbrowser von Google schnell öffnen oder – dies allerdings nur auf dem Home-Bildschirm – auch direkt auf YouTube nach Video-Inhalten suchen. Abonnenten von YouTube Music haben zudem die Möglichkeit, den zuletzt gespielten Song auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen oder eine Musiksuche im Shazam-Stil zu aktivieren.

Über die Google-Suche lassen sich in der Nähe gelegene Restaurants oder Tankstellen per Fingertipp auf das entsprechende Widget für den Sperrbildschirm finden . Google Lens erlaubt es, direkt die Kamera zu öffnen um beispielsweise Textinhalten übersetzt zu bekommen oder eine Objekterkennung durchzuführen.

Bislang werden hier die Google-Suche, Google Lens, Gmail, Google Maps, Google Drive, Google News und neuerdings auch YouTube Music unterstützt. Google Maps als wohl populärste der Google-Anwendungen bietet ein Widget an, in dem regelmäßige Fahrtstrecken und damit verbunden auch die voraussichtliche Wegzeit angezeigt werden.

