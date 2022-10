Nexode 140W: Neues Ladegerät-Flaggschiff von UGREEN

Wer auf die mit diesen Maximalwerten verbundene Flexibilität Wert legt, muss eben entsprechend tief in die Tasche greifen. Ansonsten gibt es durchaus auch schon deutlich günstigere Alternativen. So bietet UGREEN mit dem Nexode 100W beispielsweise schon für aktuell 68 Euro drei USB-C-Anschlüsse kombiniert mit einem USB-A-Port an. Auch hier hängt die Maximalleistung der einzelnen Anschlüsse von der Anzahl der gleichzeitig verbundenen Geräte ab, im Falle von USB-C schwankt dies beispielsweise zwischen 100 Watt bei alleiniger Verbindung und 45 Watt, wenn alle vier Anschlüsse gleichzeitig verbundene Geräte mit Strom versorgen müssen.

