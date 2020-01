Fitbit aktiviert SpO2-Messung für ausgewählte Fitness-Tracker und Uhren

Besitzer ausgewählter Fitbit-Geräte dürfen sich über eine Funktionserweiterung freuen. Der Hersteller schaltet beim Fitnesstracker Charge 3 sowie bei den Smart-Watch-Modellen Ionic, Versa, Versa Lite und Versa 2 eine Funktion zur Kontrolle des Sauerstoffgehalts im Blut (SpO2) frei.

Die genanten Fitbit-Modelle bringen die nötigen Hardware-Voraussetzungen bereits mit sich und der Hersteller hat die Anzeige von entsprechenden Werten auch schon über längere Zeit hinweg angekündigt. Jetzt erfolgt die Freischaltung der Funktion auf Softwarebasis schrittweise und wie uns bestätigt wurde auch für Fitbit-Nutzer in Deutschland.

Wenn die Funktion aktiv ist, wird im Rahmen der Schlafüberwachungsfunktion der Fitbit-App der Sauerstoffgehalts im Blutkreislauf in Diagrammform angezeigt. Fitbit betont allerdings, dass es sich hier um „geschätzte“ Werte handle und die Graphen lediglich potenzielle Veränderungen anzeigen.

In Kürze wird ein Diagramm der geschätzten Sauerstoffvariation den Anwendern eine Schätzung der Variabilität des Sauerstoffgehalts in ihrem Blutkreislauf liefern. Die Daten stammen aus einer Kombination der roten und infraroten Sensoren auf der Rückseite des Gerätes. Das Bewusstsein für kurzfristige Schwankungen des Sauerstoffgehalts in der Blutbahn kann auf Schwankungen der Atmung während des Schlafes hinweisen.