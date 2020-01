„Fire & Ice“: Apple veröffentlicht neues „Experiments“-Video

Mit „Fire & Ice“ hat Apple den vierten Teil seiner Kurzfilmreihe „Experiments“ veröffentlicht. Das Video wurde mit dem iPhone 11 Pro gedreht und demonstriert den Leistungsumfang der Dreifachkamera des Geräts anhand von beeindruckenden Aufnahmen von Feuer und gefrorenem Wasser.

In einem weiteren Video gewährt Apple „Behind the Scenes“-Einblicke in die Dreharbeiten des Videos. Für die Aufnahmen zeichnen Donghoon Jun und James Thornton verantwortlich, die beiden Filmer waren auch schon an früheren Produktionen der Experiments-Reihe beteiligt.

„Experiments“ hat vor einem Jahr mit den Kurzfilmen „Elements“ und „Full Circle“ begonnen, in denen die Videofunktion der iPhone-Modelle iPhone XS und iPhone XR auf die Probe gestellt wurde. Vor sechs Monaten folgten dann „Cascade“, ebenfalls mit Fokus auf das iPhone XS.