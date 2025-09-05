Fingerring von RingConn kann künftig den Blutdruck überwachen

RingConn will seinen smarten Fingerring um eine Funktion zur Blutdrucküberwachung ergänzen. Die Funktion soll die bisher schon in Verbindung mit dem Gesundheits- und Fitnessring vorhandenen Möglichkeiten erweitern.

Aktuell lassen sich mit den beiden RingConn-Modellen Gen 2 und Gen 2 Air die Herzfrequenz, der Sauerstoffgehalt im Blut und die Herzfrequenzvariabilität (HRV) erfassen. Außerdem zählt der Ring die Schritte und kann zum Tracken von Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren verwendet werden und legt einen besonderen Fokus auf die Schlafüberwachung. Über die Schlafdauer und die Zeit im Bett werden hier konkret die verschiedenen Schlafphasen wie REM, leichter und tiefer Schlaf sowie die Hauttemperatur protokolliert. Auf Basis der erfassten Werte unterstützt die zugehörige App dann mit Ratschlägen oder weist auf Unregelmäßigkeiten hin.

Das leistungsfähigere Modell RingConn Gen 2 bietet zudem eine Funktion zur Überwachung von Schlafapnoe. Wir haben den RingConn Gen 2 bereits im Frühjahr ausführlich vorgestellt.

Regelmäßige Kalibrierung erforderlich

Die Blutdruckmessung mit Wearables hatten wir erst kürzlich im Zusammenhang mit den Erwartungen an die nächste Generation der Apple Watch zum Thema. Apple wird sich hier vermutlich noch etwas Zeit lassen, da man aussagekräftige Werte bislang nur in Verbindung mit einer regelmäßigen Kalibrierung ermitteln kann.

Diesen Weg verfolgt auch RingConn. Der Anbieter teilt mit, dass sich die Funktion nur nutzen lässt, wenn man alle 28 Tage eine Kalibrierung mit einem herkömmlichen Manschettengerät vornimmt. Auf dieser Basis soll der Ring das persönliche Gesundheitsmanagement dann durch kontinuierliche und unkomplizierte Blutdruckmessungen verbessern. Durch die laufende Überwachung lassen sich Gesundheitsmuster wie Hypertonie oder allmähliche, langfristige Veränderungen erfassen, die bei einzelnen Messungen oft übersehen werden.

RingConn plant, die Funktion noch in diesem Jahr in seine App zu integrieren.