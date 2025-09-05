iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 969 Artikel

Neue Funktion kommt per Update

Fingerring von RingConn kann künftig den Blutdruck überwachen
Artikel auf Mastodon teilen.
28 Kommentare 28

RingConn will seinen smarten Fingerring um eine Funktion zur Blutdrucküberwachung ergänzen. Die Funktion soll die bisher schon in Verbindung mit dem Gesundheits- und Fitnessring vorhandenen Möglichkeiten erweitern.

Ringconn Gen 2 Silber

Aktuell lassen sich mit den beiden RingConn-Modellen Gen 2 und Gen 2 Air die Herzfrequenz, der Sauerstoffgehalt im Blut und die Herzfrequenzvariabilität (HRV) erfassen. Außerdem zählt der Ring die Schritte und kann zum Tracken von Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren verwendet werden und legt einen besonderen Fokus auf die Schlafüberwachung. Über die Schlafdauer und die Zeit im Bett werden hier konkret die verschiedenen Schlafphasen wie REM, leichter und tiefer Schlaf sowie die Hauttemperatur protokolliert. Auf Basis der erfassten Werte unterstützt die zugehörige App dann mit Ratschlägen oder weist auf Unregelmäßigkeiten hin.

Das leistungsfähigere Modell RingConn Gen 2 bietet zudem eine Funktion zur Überwachung von Schlafapnoe. Wir haben den RingConn Gen 2 bereits im Frühjahr ausführlich vorgestellt.

Ringconn App

Regelmäßige Kalibrierung erforderlich

Die Blutdruckmessung mit Wearables hatten wir erst kürzlich im Zusammenhang mit den Erwartungen an die nächste Generation der Apple Watch zum Thema. Apple wird sich hier vermutlich noch etwas Zeit lassen, da man aussagekräftige Werte bislang nur in Verbindung mit einer regelmäßigen Kalibrierung ermitteln kann.

Diesen Weg verfolgt auch RingConn. Der Anbieter teilt mit, dass sich die Funktion nur nutzen lässt, wenn man alle 28 Tage eine Kalibrierung mit einem herkömmlichen Manschettengerät vornimmt. Auf dieser Basis soll der Ring das persönliche Gesundheitsmanagement dann durch kontinuierliche und unkomplizierte Blutdruckmessungen verbessern. Durch die laufende Überwachung lassen sich Gesundheitsmuster wie Hypertonie oder allmähliche, langfristige Veränderungen erfassen, die bei einzelnen Messungen oft übersehen werden.

RingConn plant, die Funktion noch in diesem Jahr in seine App zu integrieren.
05. Sep. 2025 um 09:27 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Genau danach sucht mein Vater schon seit langem. Das ist spannend. Muss man Mal gucken, wie genau die Werte dann wirklich sind

    Antworten Melden

    • Die werte sind so genau wie ein Leeres Blatt Papier…
      Ohne Manschette ist es nahezu unmöglich einen korrekten Blutdruckwert zu erlangen.
      Nicht umsonst ist es bei den Smartwatches bisher IMMER 0815 gewesen und manche bieten es gar nicht an. Selbst das eventuell kommende Features der Apple Watch Ultra 3 wird den Blutdruck nur „berechnen“
      Berechnete Werte sind dann demnach absolut nichts sagend, gerade für eine anständige Blitdrucküberwachung.

      Antworten Melden

      • Trage selber ein Whoop. Den Ausgangswert musst Du mit einem Manschettengerät Kalibrieren. Dann zeigt es Dir im weiteren Verlauf einen recht exakten Wert mit Schwankungsbreite an. Erstaunlich gut. Also Vorbehalte ja aber abwiegeln definitiv nein.

  • Wenn man als Rechtshänder den linken Zeigefinger dafür nicht nutzen kann – ist das ein Problem?

    Gehen auch andere Finger sinnvoll?

    Antworten Melden

  • Spannendes Thema , denke aber das es noch zu viele co Faktoren wie Position des Körpers usw. gibt . Ich denke da brauchen wir noch ein paar Jahre bis sowas genau und Aussage fähig funktioniert.

    Antworten Melden

  • Also bei mir hat ein Messgerät am Handgelenk eine Messreihe mit durchgängig 140 bis zum Teil 210 großer Blutdruck angezeigt. Ein normales Blutdruckmessgerät fürs Handgelenk vom Kaufland. Kaum benutzt, 3 Jahre alt, nicht runtergefallen o.Ä.

    Auf Basis dieser Messreihe UND EINER Messung mit einem Gerät beim Arzt am Oberarm, der dann auch 149 angezeigt hat, hatte ich Blutdrucktabletten bekommen, die nach 5 Tagen und genügend Konzentration im Blut mich richtig weggehauen haben – mit 30 Jahren.

    Als ich diese dann abgesetzt habe und angefangen habe mit einem richtigen Gerät am Oberarm eine Messreihe zu starten, war alles wieder im normalen Bereich. Gegenmessungen haben dann die Diskrepanz gezeigt die mich – und den Arzt – schockiert haben.

    Was ich damit sagen will: Wenn bereits ein standard – großes Gerät am Handgelenk Werte zum Teil +40 bis +70 über reale Werte anzeigt MUSS JEDE MESSUNG in meinen Augen absolut dem eines normalen Gerätes am Oberarm entsprechen.

    Der Arzt hat auf meine Messreihe vertraut und dies mit einer Messung bei sich verifiziert und zack –> man nimmt Tabletten, die man eventuell nicht mal benötigt.

    Ich stehe dem ganzen weiterhin Skeptisch gegenüber wenn man mir nicht durch Mess- / Versuchsreihen beweisen kann, dass diese Geräte auch mind. 99% dem der anerkannten Geräte im medizinischen Bereich entsprechen, ist das alles teurer Elektroschrott.

    Antworten Melden
  • Peter von Frosta

    Hat euer Arzt oder eventuell die Krankenschwester beim letzten Krankenhaus Aufenthalt euren Blutdruck am Finger oder am Handgelenk gemessen? Wahrscheinlich nicht? Und warum nicht? Weil da keine „verlässlichen“ Werte bei rumkommen können! Die Daten die da gemessen werden dienen maximal als Indiz und warnen dich bei Abweichungen aber handfeste Werte werdet ihr dort nie bekommen! Für alte -und -oder Kranke ist das schon mal gar nichts. Das Produkt zielt nur auf die Hypochonder unter uns ab die denken das sie damit alles unter Kontrolle haben :)

    Antworten Melden

    • Was exakt so im Artikel steht. Vielleicht erst lesen und dann kommentieren?

      Antworten Melden

    • Das liegt unter anderem aber auch daran, dass diese Geräte in den Kliniken vorhanden sind. Bei Thermometern hat es auch eine Weile gedauert, bis die klassischen verdrängt wurden. Und zuverlässiger sind die neuen nicht. Im Gegenteil!Aber sie bieten andere Vorteile: mehr Komfort und vor allem Geschwindigkeit.
      Und genau so wird es früher oder später auch in den Krankenhäusern mit Blutdruckmessgeräten sein. Nicht die Verlässlichkeit oder die Präzision sind alleine maßgeblich…

      Antworten Melden

      • Als Krankenpfleger messen wir nur am Oberarm und das mit Grund. Das kann man mit einer Temperaturmessung nicht gleichsetzen

  • Das Will ich sehen!! Technisch kann das nicht akkurat sein! Physikalisch unmöglich an der Stelle des Körpers den Blutdruck korrekt messen zu können

    Antworten Melden

    • Die neue Messmethode der Blutdruckmesung mittels Pulswellen-Transferzeit Bestimmung kommt vollständig ohne Armmanschette und Pumpkompressor aus.
      Großer Vorteil dieser Methode ist die deutlich genauere Messung des Blutdruckprofils, da hierbei jetzt mit jedem einzelnen Herzschlag eine Druckbestimmung durchgeführt wird.
      Zudem erlaubt das Messsystem, durch einen integrierten Aktivitätssensor, eine Erfassung der körperlichen Aktivität. Dadurch kann klar erkannt werden ob Blutdruckerhöhungen im Rahmen körperlicher Anstrengungen oder ohne Anlass in Ruhe stattgefunden haben.
      Begleitend werden im Rahmen dieser Messung die Sauerstoffsättigung im Blut und die Herzfrequenzvariabilität erfasst.
      Die Messmethode ist wissenschaftlich überprüft und von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) empfohlen.

      Das zur Info .

      Antworten Melden

  • Blutdruck = Kraft des Blutes misst Druck.
    Puls = Frequenz der Herzschläge misst Schläge pro Minute.

    Die meisten Smart-Ringe können keinen Blutdruck direkt messen.
    Einige Modelle schätzen den Blutdruck aus Puls und HRV – das ist aber ungenauer.
    Für echte Blutdruckmessung braucht man aktuell noch: Manschette als klassische Methode, sehr genau

    Antworten Melden

    • Das funktioniert per Photoplethysmographie wie beim Hilo Armband. Die haben auch eine Zulassung als Medizinprodukt. Solange man die Werte mit einer Manschette abgleicht, funktioniert das selbst getestet ziemlich gut.

      Antworten Melden

    • Das ist etwas zu kurz gedacht: der Herzschlag erzeugt eine Druckwelle. Diese erweitert die Arterie. Dadurch wird das optische Verhalten der Arterie verändert. Und diese Veränderung ist messbar und kann mit einem Druckwert korreliert werden, wenn richtig kalibriert wurde. So eine optische Blutdruckmessung ist meines Erachtens nach sehr sinnvoll, da sie eine Langzeitmessung ist.

      Antworten Melden
  •  ut paucis dicam

    Die Wearables können natürlich keinen Blutdruck messen.
    Dafür sind Referenzwerte (3) vorab nötig. Die Geräte „schauen“, ob die Werte abweichen: höher oder niedriger sind. Wenn sie fast linear im vorgegebenen und gemessenen Rahmen sind, zeigen sie das an. Monatlich soll ein Manschetten-Referenz-Wert erneuert werden und manuell eingegeben werden. So ist es bei einem Gerät in unserer Familie von Whoop.
    Wer genauere Messungen braucht, misst mit Manschette.

    Antworten Melden

  • Das Ding war schon bei Schritten und Herzfrequenz so ungenau im Vergleich zur Apple Watch. Diese Werte können nur Fantasie sein. Könnt ihr behalten :D

    Antworten Melden
  • Herzinfarkt Überlebt

    Der Blutdruck wird immer über ein Mikrofon ermittelt plus Puls
    Mit der Luftmanschette wird die Ader solange abgedrückt bis kein Puls hörbar ist danach wieder ablassen bis Puls wieder hörbar ist
    Und schon wird alles ausgerechnet

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41969 Artikel in den vergangenen 6579 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven