6-in-1-Ladegerät kommt mit tragbaren Kugel-Akkus

Der Zubehöranbieter Aukey hat mit dem MagFusion Ark ein neuartiges Ladesystem angekündigt, das bis zu sechs Geräte gleichzeitig kabellos mit Energie versorgen soll. Das System besteht aus einer Basisstation, die bis zu drei Geräte aufnimmt, sowie drei abnehmbaren Kugeln. In Kombination lassen sich so bis zu sechs kabellose Ladepunkte nutzen.

Ein aktives Kühlsystem soll Überhitzung vermeiden und somit auch positiven Einfluss auf die Lebensdauer der Akkus haben. Zudem können die Kugeln als magnetische iPhone-Halterungen verwendet werden, auf denen sich die Smartphones im Quer- oder Hochformat frei platzieren lassen.

Die Ladekugeln lassen sich selbst auf den drei Qi-Ladeflächen der Station aufladen und können anschließend auch als unabhängige Stromversorgung für unterwegs verwendet werden. Die Kapazität der jeweils verbauten Akkus wird mit 6.700 mAh angegeben. Für die Hosentasche sind die Kugeln zwar eher nicht geeignet, doch könnte sich die Möglichkeit der flexiblen Nutzung bereits innerhalb der Wohnung oder auch auf dem Balkon oder Garten als Vorteil erweisen.

Schnelles kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt

Die Ladeflächen unterstützen dem Hersteller zufolge den aktuellen Qi-2.2-Standard und liefern bis zu 25 Watt Leistung. Somit ist es möglich, bis zu sechs Geräte parallel und mit maximaler kabelloser Geschwindigkeit zu laden. Neben Handys lassen sich auch Ohrhörer oder andere mit dem Qi-Standard kompatible Geräte über die Station mit Energie versorgen. Ergänzend verfügen die Module über einen USB-C-Anschluss nach dem Standard PD 3.0 mit bis zu 30 Watt. Auch darüber lassen sich nicht nur andere Geräte laden, sondern auch die Kugeln selbst mit Energie versorgen.

Aukey will die neue 6-in-1-Ladestation MagFusion Ark im ersten Quartal 2026 in den Handel bringen. Neben der vorab gezeigten Ausführung mit drei Ladeplätzen und drei Kugeln sind dem Hersteller zufolge auch kleinere Varianten mit einer oder zwei Ladeflächen vorgesehen. Zudem sollen die Kugeln auch einzeln erhältlich sein, sodass sich das System flexibel erweitern lässt. Zum geplanten Preis macht Aukey bislang keine Angaben.