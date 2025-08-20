Apple Watch mit Blutdruckmessung: Vermutlich müssen wir noch warten

Es sind keine drei Wochen mehr, bis Apple die neuen Modelle der Apple Watch vorstellt. In diesem Zusammenhang wird auch wieder viel darüber spekuliert, ob die anstehende Apple Watch Series 11 – womöglich heißt sie ja auch Apple Watch 26 – mit einer Funktion zur Blutdruckmessung ausgestattet ist.

Auf eine solche Funktion warten Käufer der Apple Watch schon seit Jahren. Allerdings käme es auch in diesem Jahr einer kleinen Revolution gleich, wenn Apple die Uhr tatsächlich mit dieser Möglichkeit ausstatten würde.

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, Blutdruckmessungen mit den in Fitnessarmbändern und Uhren verbauten Sensoren durchzuführen, bereits. Allerdings kann die Genauigkeit dieser Messungen schwanken und zudem passt die Art und Weise, wie man die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, nicht zu Apples „It just works“-Anspruch.

Sensoren der Apple Watch

Wir haben vor einiger Zeit das auf die Blutdrucküberwachung spezialisierte Hilo-Armband vorgestellt. Auch das Fitnessarmband Whoop ist seit kurzem in der Lage, die Blutdruckwerte am Handgelenk zu erfassen. Hier wird die Funktion allerdings noch im Rahmen eines offenen Beta-Tests angeboten und die Entwickler weisen darauf hin, dass die tatsächlichen Blutdruckwerte nicht zwingend mit den von Whoop angezeigten Werten übereinstimmen.

Bisherige Lösungen erfordern Vergleichsmessungen

Letzteres ist genau der Punkt, der Apple von einer voreiligen Einführung dieser Funktion abhalten dürfte. Zumindest gehen wir davon aus, dass das Unternehmen den Anspruch hat, die Verfügbarkeit solcher Ergebnisse mit einer hohen Verlässlichkeit zu verbinden. Und diese lässt sich aktuell nur erreichen, wenn die Messfunktion am Handgelenk regelmäßig kalibriert wird.

Whoop Blutdruck-Beta

Dies ist sowohl bei Whoop als auch bei Hilo erforderlich, wenn die Funktion genutzt werden soll. Bei Hilo wird dies beispielsweise mindestens alle vier Wochen empfohlen. Der Nutzer misst seinen Blutdruck dabei auf klassische Weise mit einer Armmanschette und die auf diese Weise erfassten Daten werden mit den Messwerten des Armbands abgeglichen.

Hohe Relevanz für die Gesundheitsvorsorge

Die Grundlage für die Messung am Handgelenk bildet ein Verfahren namens Photoplethysmographie (PPG). Dabei werden Veränderungen des Blutvolumens durch reflektiertes oder durchgelassenes Licht erfasst. Auf diese Weise lassen sich prinzipiell auch Veränderungen des Blutdrucks messen, die Genauigkeit kann bislang jedoch nicht mit den klassischen Messverfahren konkurrieren.

Wir lassen uns gerne von Apple überraschen. Die Möglichkeit, den Blutdruck komfortabel und verlässlich am Handgelenk zu erfassen, wäre ein enormer Fortschritt für die Gesundheitsvorsorge in allen Altersgruppen.